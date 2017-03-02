]]> ]]>
Главная Стиль Новости

Дочь Рамзана Кадырова представила дебютную коллекцию одежды

11:12 2.03.2017
Фото с сайта dm-firdaws.ru
Фото с сайта dm-firdaws.ru

В Грозном состоялся показ дебютной коллекции нарядов 18-летней дочери главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Айшат.

Как пишет Life.ru, Айшат Кадырова возглавила Модный дом Firdaws в 2016 году, который был основан ее матерью Медни Кадыровой в 2009 году. Firdaws стал первым национальным брендом модной одежды Чеченской Республики. Отмечается, что все коллекции дома создаются дизайнерами, родившимися в Чечне. Идеи для коллекций они черпают «из истории вайнахского национального костюма и мудрости высказываний Корана».

В коллекцию Айшат Кадыровой вошли платья, выполненные из тончайшего итальянского шелка, фатина, отдекарированные кружевами ручной работы. Работу девушки высоко оценила дизайнер Маша Цигаль, отметив, что в коллекции прослеживается национальная традиция.

«Использованы красивые, шикарные ткани. Все выглядит самобытно и аутентично. Очень интересный проект», - цитирует Цигаль Life.ru.

По словам самой Айшат, в скором времени показы коллекций дома Firdaws откроют Неделю моды в Москве. 

Темы: Новая коллекция, Показы мод и коллекций в России и за рубежом, Бренды и торговые марки
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.03.2017, 15:41
анна оттуда

ну смех, да и только. Междусобойчик за деньги русских в России. Нам тут, на загнивающем Западе такая лафа и присниться не может!
02.03.2017, 12:35
Ну, да

Ещё один дизайнер за счёт народа штопает одежду.
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.