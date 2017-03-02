Дочь Рамзана Кадырова представила дебютную коллекцию одежды

В Грозном состоялся показ дебютной коллекции нарядов 18-летней дочери главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Айшат.

Как пишет Life.ru, Айшат Кадырова возглавила Модный дом Firdaws в 2016 году, который был основан ее матерью Медни Кадыровой в 2009 году. Firdaws стал первым национальным брендом модной одежды Чеченской Республики. Отмечается, что все коллекции дома создаются дизайнерами, родившимися в Чечне. Идеи для коллекций они черпают «из истории вайнахского национального костюма и мудрости высказываний Корана».

В коллекцию Айшат Кадыровой вошли платья, выполненные из тончайшего итальянского шелка, фатина, отдекарированные кружевами ручной работы. Работу девушки высоко оценила дизайнер Маша Цигаль, отметив, что в коллекции прослеживается национальная традиция.

«Использованы красивые, шикарные ткани. Все выглядит самобытно и аутентично. Очень интересный проект», - цитирует Цигаль Life.ru.

По словам самой Айшат, в скором времени показы коллекций дома Firdaws откроют Неделю моды в Москве.