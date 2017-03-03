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Nike впервые выпустил одежду больших размеров

14:21 3.03.2017
@nikewomen
@nikewomen

Популярный спортивный бренд Nike выпустил первую линию одежды размера plus-size, пишет The Mashble.

В коллекцию вошли более 200 моделей, в том числе куртки, рубашки, шорты, брюки и нижнее белье. Отмечается, что первые предпосылки к появлению подобной коллекции появились еще в 2016 году, когда Nike начал публиковать снимки моделей plus-size на своих интернет-ресурсах.

Как отмечают в компании, размер для них не имеет значения. «Сильная – вот наше ключевое слово», - добавили они.

Бренд Nike активно выступает в поддержку женщин. Так, в феврале текущего года была представлена первая российская рекламная компания, которая признана бороться со стереотипами о женском предназначении. 

Темы: Новая коллекция, Одежда и формирование внешнего образа человека, Бренды и торговые марки
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