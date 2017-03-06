Создатели парфюма, посвященного Путину, выпустили женские духи

Российский бренд Leaders создал парфюм, посвященный российским женщинам, пишет Life.ru.

Над созданием аромата «Leaders Russian Woman» работали отечественные и французские парфюмеры. В основе аромата — бергамот, роза, сирень, пион, сандал и кедр, а также мускат.

По словам представителя бренда, вдохновением для парфюмеров стал образ российской женщины, чьей красотой восхищаются мужчины во всем мире. Аромат призван напомнить о существовании любви и том, что миром правит именно она.

«Этот аромат волнует и женщин, и мужчин. Он призван сопровождать женщину подобно своему предводителю и любимому мужчине, который воодушевлен и вдохновлен ею. Аромат сильной, но одновременно хрупкой и нежной женщины с богатым внутренним миром», - описывают создатели новый парфюм.

Ранее бренд Leaders представил мужской парфюм «Number One», посвященный президенту России Владимиру Путину.