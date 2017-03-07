Тенденции весны 2017: «Ла-Ла Ленд» в вашем гардеробе

Зима постепенно сдаёт позиции, совсем скоро можно будет позволить себе открытые плечи или «воздушные» полы, оригинальные декольте и необычный крой... Настоящий «Ла-Ла Ленд»!

Очередная церемония вручения премии Оскар ещё раз доказала и без того очевидную состоятельность мюзикла как жанра. Этот шедевр стал рекордсменом по количеству номинаций. И несмотря на нерасторопность организаторов и замешательство с конвертами, для многих зрителей именно голливудская картина «Ла-Ла Ленд» с Эммой Стоун и Райаном Гослингом в главных ролях стала настоящим прорывом и в каком-то смысле лучшим фильмом ушедшего года.

Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд»

Хотя мюзикл и не победил в номинации «Дизайн костюмов», зрителям, безусловно, пришёлся по вкусу яркий и запоминающийся стиль Мии Долан, которую сыграла Стоун. Британский критик Том Черити в одной из своих статей назвал картину гениальной рапсодией в синем, красном, жёлтом и зелёном тонах, видимо, сравнивая финальную сцену фильма с Rhapsody in Blue Джорджа Гершвина (англ. blue кроме цвета обозначает ещё и «печаль»).

Буйство красок, отмеченное Томом Черити, является результатом колоссальной работы художников по костюмам и дизайнеров. Не исключено, что «Ла-Ла Ленд» станет законодателем повседневной моды в актуальном сезоне весна-лето 2017.

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