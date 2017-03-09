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Валентин Юдашкин завершает ребрендинг своего Модного дома

09:24 9.03.2017
Валентин Юдашкин. Фото с офстраницы в Facebook
Валентин Юдашкин. Фото с офстраницы в Facebook

Модный дом Валентина Юдашкина завершает масштабный ребрендинг.

Как рассказал сам кутюрье изданию Life.ru, сейчас завершается ремонт в новых помещениях на Кутузовском проспекте. Стилистикой и дизайном этого помещения занимается итальянский архитектор.

«Мы готовим совершенно новые декорации и интерьер. Другими будут цвета, упаковка, надписи, и вообще все будет по-другому», - отметил Юдашкин.

Работа над ребрендиногом Модного дома велась на протяжении двух лет. Как отметил дизайнер, это связано с изменениями в мире моды. «Меняется женщина, для которой мы будем работать. Недавно мы делали коллаборацию с компанией Faberlic и нам пришлось одеть большое количество женщин с разной фигурой. Это был большой риск, ведь мы прекрасно знаем нашего клиента, но сейчас надо ориентироваться на массовость», - рассказал кутюрье.

В рамках ребрендинга Модный дом частично перешел на производство одежды в России. По словам дизайнера, в текущем году ожидается сотрудничество с рядом российских предприятий, с предприятиями из Армении, кроме того уже сейчас запущено производство в Иванове. «Все это, естественно, скажется на одежде и ее ценовой категории», - добавляет Юдашкин.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Персоны и события в мире моды, Бренды и торговые марки
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