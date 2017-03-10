Обманываем пространство: типы детских кроватей для экономии пространства

В процессе проектирования интерьера сохранение свободного пространства является одной из приоритетных задач. Особенно это пространство важно в детской комнате, чтобы ребенок или дети не чувствовали себя зажатыми в четырех стенах, у них оставалось место для игр, тренировок, комфортной учебы

Правильно подобрать кровать – это первый шаг к тому, чтобы по-умному сэкономить пространство в детской. И если задаться целью, вы запросто сможете найти специализированную детскую мебель, одинаково практичную, удобную и компактную, которая создаст необходимую атмосферу для ребенка любого возраста. Посмотреть каталог такой мебели вы можете тут – mebhome.ru/shop/detskie. Однако рассмотрим популярные модели кроватей подробнее.

В первую очередь внимания заслуживают так называемые кровати-чердаки. Подобная кровать представляет собой двухъярусную мебель. На «втором» этаже располагается спальное место, на которое ребенок забирается по лестнице. На «первом» этаже, как раз под спальным местом, находится рабочая или игровая зона. В некоторых моделях на нижнем уровне располагается диван. Дополнительно кровати-чердаки могут комплектоваться шкафчиками для хранения одежды или игровыми элементами – например, горками. Подробнее с моделями детских кроватей вы можете ознакомиться в этом разделе – mebhome.ru/shop/detskaia_mebel/krovati.

Во-вторых, это кровати для двух детей. Как и в случае с кроватями-чердаками, у них два или три яруса. На каждом ярусе располагается спальное место. Очевидно, что подобные кровати экономят значительную площадь, которая остается для установки другой мебели или организации просторной игровой зоны. Дополнительно двухэтажные кровати могут комплектоваться выдвижными ящиками или игровыми элементами. Отметим, что дети очень любят кровати с несколькими ярусами, причем спать они хотят именно на верхнем уровне. Подробнее о двухъярусных кроватях здесь – mebhome.ru/shop/krovati/krovati_2_yarusnyie.

Наконец, это кровати с выдвижной спальной зоной. В дневное время зона со спальным местом для ребенка находится в сложенном состоянии. В тот момент, когда ребенок готовится ко сну, спальное место выдвигается. Кровати с выдвижными спальными местами могут быть рассчитаны, как на одного, так и нескольких детей. В случае если спальных мест несколько, они выдвигаются каскадом.

В заключение добавим, что грамотно сэкономить место в детской комнате поможет и модульная мебель, мебель-трансформер, растущие столы и сдвоенные парты для двух детей. За подробной информацией о популярных моделях подобной мебели обратитесь к консультантам профильного магазина MebHome.