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К 145-летию Исторического музея выпущена лимитированная коллекция платков

09:04 10.03.2017
Фото: Sirinbird
Фото: Sirinbird

Российский бренд Sirinbird представил шелковый платок «Московское чудо», созданный к 145-летию Московского исторического музея.

На изделии изображены все 11 куполов Покровского собора: от Покрова Пресвятой Богородицы до Николая Чудотворца Великорецкого и Адриана и Наталии. Основной цветовой гаммой стал синий цвет, а в обрамлении использованы разноцветные цветочные узоры из внутреннего убранства собора.

Как отмечают представители бренда, название данному изделию - «Московское чудо» - выбрано не случайно.

«Василий Блаженный — поистине чудо. Московский юродивый, всю жизнь проведший в лишениях, обладавший даром предвидения, чуть ли не единственный, кого боялся Иван Грозный «яко провидца сердец и мыслей человеческих». Покровский собор, к которому был пристроен Храм Василия Блаженного после смерти юродивого — удивительное чудо, для многих символ Москвы и России. В Покровском соборе собраны 9 престолов, храмов. Сам собор символизирует Небесный Иерусалим. Поэтому наш платок называется «Московское чудо», - говорится в описании изделия.

Платок выпущен лимитированным тиражом. 

Темы: Музеи в России, Новая коллекция, Бренды и торговые марки
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