Пожилые люди более склонны к принятию рискованных решений

Пожилые люди более подвержены принятию импульсивных решений, пишет Daily Mail со ссылкой на исследования специалистов из Института развития человека Макса Планка.

Ученые решили сравнить насколько склонны к риску молодые люди в возрасте от 18 лет и пожилые люди. В экспериментальную группу они пригласили людей в возрасте 63-88 лет, а в контрольную вошли люди в возрасте 18-30 лет.

Участникам предложили решить несколько задач, на выбор предлагалось два пути решения проблемы, каждый из которых был привязан к возможности потерять или выиграть деньги. Обо всех рисках добровольцы были предупреждены.

К удивлению ученых, пожилые люди в итоге принимали более рискованные решение. Они реже выбирали путь, который мог принести наибольшую финансовую выгоду. По большому счету для них потенциальная победа или же поражение были однозначны. А вот молодые люди старались избежать финансовых потерь.

Ученые считают, что это связано с тем, что пожилые люди в большинстве своем имеют более оптимистичный взгляд на мир, а в таком настроении человек чаще видит позитивную сторону возможного исхода. Пожилые люди чаще идут на риск и принимают импульсивные решения, так как они часто переоценивают ситуацию в целом в позитивном ключе.