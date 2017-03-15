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Пожилые люди более склонны к принятию рискованных решений

13:04 15.03.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Пожилые люди более подвержены принятию импульсивных решений, пишет Daily Mail со ссылкой на исследования специалистов из Института развития человека Макса Планка.

Ученые решили сравнить насколько склонны к риску молодые люди в возрасте от 18 лет и пожилые люди. В экспериментальную группу они пригласили людей в возрасте 63-88 лет, а в контрольную вошли люди в возрасте 18-30 лет.

Участникам предложили решить несколько задач, на выбор предлагалось два пути решения проблемы, каждый из которых был привязан к возможности потерять или выиграть деньги. Обо всех рисках добровольцы были предупреждены.

К удивлению ученых, пожилые люди в итоге принимали более рискованные решение. Они реже выбирали путь, который мог принести наибольшую финансовую выгоду. По большому счету для них потенциальная победа или же поражение были однозначны. А вот молодые люди старались избежать финансовых потерь.

Ученые считают, что это связано с тем, что пожилые люди в большинстве своем имеют более оптимистичный взгляд на мир, а в таком настроении человек чаще видит позитивную сторону возможного исхода. Пожилые люди чаще идут на риск и принимают импульсивные решения, так как они часто переоценивают ситуацию в целом в позитивном ключе.

Темы: Исследования, Исследования российских и зарубежных ученых, Психология и вопросы самоанализа
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Комментарии читателей
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15.03.2017, 19:09
Гость: Тут явно работали непрофессионалы

Жертва ЕГЭ писала или переводила.
Пожилых (разумеется не каждого) легче обмануть и развести на деньги, заставить купить ненужное.
Это и так понятно. А тут, понимаешь, целый институт работал и фигню пишет.
15.03.2017, 17:15
Гость: 444

Автор не прав.Что он пишет:
"Ученые считают, что это связано с тем, что пожилые люди в большинстве своем имеют более оптимистичный взгляд на мир"
НЕ ОПТИМИСТИЧНЫЙ ВЗГЛЯД, А БОЛЕЕ РЕАЛИСТИЧНЫЙ.Исходя из опыта, которого у молодых людей не от куда взяться до поры до времени.
15.03.2017, 17:10
Гость: Оказывается,

даже имя Планка не помогает. Ослы, то есть толеранты, произрастают на любой почве. Старые люди не сторонники рискованных решений. Просто им нечего терять.Поэтому они могут говорить правду.
"Правду сказал я, шотландцы. От сына я ждал беды.
Не верил я в стойкость юных, не бреющих бороды.
А мне костер не страшен. Пускай со мной умрет
Моя святая тайна, мой вересковый мёд".
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