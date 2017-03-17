Дизайнер Белла Потемкина предложила создать наряд для Юлии Самойловой

Российский дизайнер Белла Потемкина предложила создать конкурсный наряд для певицы Юлии Самойловой, которая будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение 2017».

Как пишет Life.ru, модельер уже нарисовала эскиз сценического наряда для Самойловой. «Уверена, у Юли есть все шансы на победу. У нее красивая лирическая песня», - говорит дизайнер.

Потемкина считает, что для российской артистки идеально подойдет белое платье с длинным шлейфом, украшенное пайетками с серебром. Платье, по мнению модельера, должно быть длинным, обеспечив артистке благородный сдержанный образ, который идеально подчеркнет ее природные данные.