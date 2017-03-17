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Дизайнер Белла Потемкина предложила создать наряд для Юлии Самойловой

09:32 17.03.2017
Белла Потемкина. Фото с офстраницы в Facebook
Белла Потемкина. Фото с офстраницы в Facebook
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Российский дизайнер Белла Потемкина предложила создать конкурсный наряд для певицы Юлии Самойловой, которая будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение 2017».

Как пишет Life.ru, модельер уже нарисовала эскиз сценического наряда для Самойловой. «Уверена, у Юли есть все шансы на победу. У нее красивая лирическая песня», - говорит дизайнер.

Потемкина считает, что для российской артистки идеально подойдет белое платье с длинным шлейфом, украшенное пайетками с серебром. Платье, по мнению модельера, должно быть длинным, обеспечив артистке благородный сдержанный образ, который идеально подчеркнет ее природные данные.

Темы: Евровидение, Персоны и события в мире моды, Бренды и торговые марки
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Комментарии читателей
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17.03.2017, 12:12
Гость: смердящий фурункул

А ничего, что на Украине Киев каждый день истребляют русских в Донбасе и в Луганске ?. Происходит нацистская зачистка территории эсэсовцами из так называемых радикалов. Это далеко от Киева и можно подсуетиться и прорекламировать себя участием в увеселительном шоу крови и поддержать киевскую хунту.
17.03.2017, 10:48
Гость: Ося

Знаем этих современных дизайнеров. Концертное платье для певицы: спереди вырез до аппендицита, сзади вырез до радикулита, низ платья выше колен до места, откуда ноги растут... а где же платье??? Зато двойные рукава!...
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