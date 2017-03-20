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Модный дом Givenchy впервые возглавит женщина-дизайнер

10:21 20.03.2017
Клэр Уэйт Келлер. Фото с офстраницы Givenchy в Facebook
Клэр Уэйт Келлер. Фото с офстраницы Givenchy в Facebook

Модный дом Givenchy объявил имя нового креативного директора. Как пишет WWD, впервые за историю бренда, креативное направление возглавит женщина-дизайнер.

Место кутюрье Рикардо Тиши займет бывший креативный директор бренда Chloé Клэр Уэйт Келлер. Свою первую коллекцию для Givenchy она представит во время Недели моды в Париже осенью 2017 года.

По словам главного исполнительного директора Givenchy Филиппа Фортунато, миссия Келлер состоит в том, чтобы продвинуть наследие бренда еще дальше в современную эпоху.

На счету Уэйт Келлер работа в таких Модных домах, как Gucci, Ralph Lauren и Calvin Klein. 

Темы: Модели и модельеры, Персоны и события в мире моды, Бренды и торговые марки
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