Модный дом Givenchy впервые возглавит женщина-дизайнер

Модный дом Givenchy объявил имя нового креативного директора. Как пишет WWD, впервые за историю бренда, креативное направление возглавит женщина-дизайнер.

Место кутюрье Рикардо Тиши займет бывший креативный директор бренда Chloé Клэр Уэйт Келлер. Свою первую коллекцию для Givenchy она представит во время Недели моды в Париже осенью 2017 года.

По словам главного исполнительного директора Givenchy Филиппа Фортунато, миссия Келлер состоит в том, чтобы продвинуть наследие бренда еще дальше в современную эпоху.

На счету Уэйт Келлер работа в таких Модных домах, как Gucci, Ralph Lauren и Calvin Klein.