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Стелла Маккартни создала кроссовки из океанского пластика

14:45 21.03.2017
Фото Adidas
Фото Adidas

Знаменитая модельер Стелла Маккартни создала лимитированную коллекцию кроссовок серии Ultra Boost для спортивного бренда Adidas, сообщает издание Dezeen.

Модели Parley Ultra Boost X изготовлены с помощью компании Parley Ocean Plastic, которая разработала технологию создания синтетических тканей из переработанных отходов пластика, извлеченного из моря.

Собственно верхняя часть кроссовок от Стеллы Маккартни как раз и создана из такого материала. «Я твердо верю в то, что экологически созданная одежда будет долговечной. Это та идеология, которой я следую во всех своих проектах. Для меня сохранение планеты имеет огромное значение и я всегда стараюсь учесть это в моих проектах», - прокомментировала свою работу Стелла Маккартни.

«Стелла Маккартни настоящий первопроходец», - восхищенно говорят представители Parley Ocean Plastic. - «Ее видение того, как создавать моду без использования кожи, меха было революционным, когда она только начинала, и она продолжает нести свою идеологию и по сей день».

Стоимость кроссовок от Стелли Маккартни составит 170 фунтов стерлингов.

Темы: Новая коллекция, Персоны и события в мире моды, Бренды и торговые марки
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