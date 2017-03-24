Prada предложили москвичам создать собственную обувь

Столичные поклонники Модного дома Prada получат возможность получить брендовую обувь, созданную по индивидуальному заказу.

Как сообщает Harper’s Bazaar, сервис Made To Order Décolleté начал работу с 22 марта. Каждый клиент фирменного магазина Prada в Москве может выбрать одну из 17 моделей туфель: от классических лодочек до босоножек на платформе; выбрать высоту каблука, цвет и декор. На выбор представлено 12 материалов, среди которых бархат, лакированная кожа, крокодил, страус.

На туфли можно также будет нанести свой собственный рисунок. Это могут быть инициалы, цифры или символ. Дизайн коробки также варьируется.

Срок изготовления одной пары туфель составит от 2 до 3 месяцев. Акция завершится 16 апреля.