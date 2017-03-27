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«Союзмультфильм» планирует начать выпуск брендированной одежды

08:27 27.03.2017

Киностудия «Союзмультфильм» решил расширить свою деятельность до фэшн-индустрии.

Как сообщает ТАСС, в планах руководства «Союзмультфильма» выпуск детской и подростковой одежды. В частности, в планах создание линии одежды с героями мультфильмов, выпускаемых на киностудии.

«Эта программа нам очень интересна. Мы ждем от нее не столько доходов, сколько репутационного имиджевого эффекта», - заявила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

О том, когда подобная линия может появиться на рынке, студия пока не сообщает.

Темы: Кинокомпании, Мультфильм, Бренды и торговые марки
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27.03.2017, 11:15
Контрразведчик

Союзмультмильм, сначала освободите территорию принадлежащую Православной Церкви Николя Чудотворца в Новой Слободе на Долгоруковской улице, а потом выпускайте одежду и побыстрей.
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