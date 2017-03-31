Британский бренд выпустил сумки в честь ЦУМа и шапки Мономаха

Известный британский бренд Ethan K выпустил эксклюзивную коллекцию сумок специально для московского ЦУМа, пишет «Лента.ру».

Отмечается, что музой для создания аксессуаров стала фэшн-директор магазина Алла Вербер.

Сами сумки выполнены из кожи крокодила и аллигатора. Каждая модель представлена в единственном экземпляре. Сумки представлены в серебряном и золотом цветах, кожа окрашивалась вручную. Сумка золотого цвета была вдохновлена шапкой Мономаха.

Стоимость аксессуаров не сообщается.

Марка Ethan K была основана в Лондоне в 2011 году. Она специализируется на создании сумок ручной работы из кожи экзотических видов животных.