Британский бренд выпустил сумки в честь ЦУМа и шапки Мономаха
Фото ЦУМ
Известный британский бренд Ethan K выпустил эксклюзивную коллекцию сумок специально для московского ЦУМа, пишет «Лента.ру».
Отмечается, что музой для создания аксессуаров стала фэшн-директор магазина Алла Вербер.
Сами сумки выполнены из кожи крокодила и аллигатора. Каждая модель представлена в единственном экземпляре. Сумки представлены в серебряном и золотом цветах, кожа окрашивалась вручную. Сумка золотого цвета была вдохновлена шапкой Мономаха.
Стоимость аксессуаров не сообщается.
Марка Ethan K была основана в Лондоне в 2011 году. Она специализируется на создании сумок ручной работы из кожи экзотических видов животных.