]]> ]]>
Главная Стиль Новости

Музей Москвы покажет российскую моду до и после революции

10:21 5.04.2017

В Музее Москвы откроется выставка под названием «Москва. Мода и Революция», сообщает РИА Новости.

В экспозиции будут представлены более 300 коллекционных предметов, которые демонстрируют моду и быт времен революции. За основу экспозиции взяли временной период 1907-1927 годы.

Посетители выставки смогут увидеть платья, аксессуары, мебель, фотографии тех времен, а также фотографии, плакаты, книги и исторические документы из фонда Музея Москвы и фонда историка моды Александра Васильева.

В части экспозиции, охватывающей дореволюционное десятилетие, будут представлены прогулочные, визитные, дачные, бальные платья, мужские вещи созданные как российскими художниками-модельерами, так и выполненные в Европе для именитых русских заказчиков.

Отмечается, что атмосфера начала ХХ века будет воссоздана с помощью исторической хроники, документальных источников и музыкального сопровождения. Выставка начнет работу 5 апреля и продлится до 21 мая.

Темы: Выставки и биеннале в мире искусства, Культура и искусство в России, Персоны и события в мире моды
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.