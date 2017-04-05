Музей Москвы покажет российскую моду до и после революции

В Музее Москвы откроется выставка под названием «Москва. Мода и Революция», сообщает РИА Новости.

В экспозиции будут представлены более 300 коллекционных предметов, которые демонстрируют моду и быт времен революции. За основу экспозиции взяли временной период 1907-1927 годы.

Посетители выставки смогут увидеть платья, аксессуары, мебель, фотографии тех времен, а также фотографии, плакаты, книги и исторические документы из фонда Музея Москвы и фонда историка моды Александра Васильева.

В части экспозиции, охватывающей дореволюционное десятилетие, будут представлены прогулочные, визитные, дачные, бальные платья, мужские вещи созданные как российскими художниками-модельерами, так и выполненные в Европе для именитых русских заказчиков.

Отмечается, что атмосфера начала ХХ века будет воссоздана с помощью исторической хроники, документальных источников и музыкального сопровождения. Выставка начнет работу 5 апреля и продлится до 21 мая.