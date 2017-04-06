Безопасный онлайн-шопинг: инструкция по применению

В последнее время все большее число покупок переходит в онлайн. Для россиян уже не составляет проблем купить недорогой гаджет через Aliexpress, принять участие в аукционе на Ebay или договориться о продаже старого ноутбука на Avito

Коллаж KM.RU

Совершая сделки через такие сервисы, покупатель порой не задумывается о рисках попасть на мошенника или просто получить некачественный товар. А такой риск, учитывая специфику сделок в интернете, весьма велик. С 2012 года количество жалоб в Роспотребнадзор по дистанционной торговле выросло в 2,5 раза и превысило 34 тысячи обращений.

В условиях, когда хождение по судам затруднительно, на помощь приходят компании по защите онлайн-сделок купли-продажи. SafeCrow – первый официальный гарант-сервис в России.

Как выяснилось, чтобы обезопасить себя от мошенников или брака, вовсе не обязательно заниматься бумажной волокитой или вообще покидать свой дом. Портал KM.RU убедился, что продать или купить товар без риска можно прямо на сайте.

Итак, как же это работает?

Первым делом мы заходим на сайт SafeCrow и нажимаем синюю кнопку «Создать сделку».

В открывшемся окне определяемся с нашей ролью – продавец или покупатель, а также выбираем, идет ли речь о товаре или же услуге. Принимаем правила использования сервиса и кликаем на «Начать сделку».

Далее система просит нас добавить описание товара, то есть то, что мы ожидаем получить: название товара, точные характеристики, внешний вид и так далее. В SafeCrow просят уделить этому пункту особое внимание, так как при возникновении спорных ситуаций арбитражная команда компании будет учитывать как раз то, что вы здесь укажете. Чуть ниже раздел, где следует написать условия доставки и срок проверки товара.

На следующем этапе следует указать стоимость сделки. После того, как вы укажете цену в рублях, система автоматически подсчитает сумму комиссии SafeCrow. В нашем случае, покупая телефон за 15 тысяч рублей, комиссия составила 600 рублей (4 процента). При этом сумму может полностью оплатить продавец или покупатель, а можно разделить комиссию пополам.

После этого заполняем графы с контактными данными. Введенная почта будет использоваться исключительно для управления сделкой и отслеживания ее статуса, никакого спама, подчеркивают в SafeCrow.

Теперь осталось лишь придумать пароль для входа в систему и подтвердить почту.

После этого в личном кабинете вы увидите все актуальные сделки. Продавец, чью почту вы указали на предыдущем этапе, также получит ссылку с приглашением. Как только он пройдет короткую регистрацию и подтвердит условия сделки, ее статус сменится с «Ожидается подтверждения» на «Ожидается оплата». Оплатить покупку можно банковским переводом, картой или через платежную систему Robokassa.При этом вначале деньги переводятся не продавцу, а поступают на счет SafeCrow. Здесь они будут храниться до тех пор, пока товар не доставят покупателю.

Дальнейшие принскрины итоговых стадий сделки представлены из подробного мануала SafeCrow

На последнем этапе продавец передает оплаченный товар в доставку. В системе он прописывает название транспортной компании и трек-номер для отслеживания доставки. Для надежности продавец также может прикрепить накладную транспортной компании.

Когда заветный товар прибудет домой к покупателю, он проверяет его и подтверждает SafeCrow закрытие сделки. Если по какой-то причине вы останетесь недовольны товаром, а продавец не соглашается на возврат, или в любой другой спорной ситуации за дело берется независимая арбитражная команда SafeCrow, которая беспристрастно изучит суть конфликта и предложит свои варианты урегулирования спора.

Отметим, что компания осуществляет свою деятельность с 2015 года и имеет все необходимые документы. В прошлом году SafeCrow выиграла премию «Технологическая инновация года» в категории «Безопасность», учрежденную Фондом «Социальные проекты и программы» при поддержке Минэкономразвития РФ.

Онлайн-шопинг – это быстро, удобно и чаще всего выгодно. А с появлением сервисов по защите сделок в интернете еще и надежно, даже если вы покупаете у частных продавцов на досках объявлений или в соцсетях.