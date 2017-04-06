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Gucci помогут восстановить флорентийские Сады Боболи

11:54 6.04.2017
Сады Боболи/intoscana.it
Сады Боболи/intoscana.it

Знаменитый Модный дом Gucci объединился с флорентийский галереей Уффици для показа своей новой круизной коллекции 2018.

Как пишет Vogue, показ состоится 29 мая в галерее Палатина в палаццо Питти. Примечательно, что шоу пройдет в рамках участия Gucci в масштабном культурном проекте «Весна в Садах Боболи». Данный проект был учрежден Министерством культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии и муниципалитетом Флоренции. Его целью является поиск средств на реставрацию легендарного флорентийского парка Сады Боболи, который считается лучшим парковым ансамблем итальянского Ренессанса. В рамках проекта его участники должны перечислить в фонд галереи Уффици на реставрацию наследия Боболи 2 миллиона евро.

Сады Боболи расположены на склонах одноименного холма за палаццо Питти, главной резиденцией герцогов Медичи. Они содержат уникальные скульптуры, памятники архитектуры, а также уникальные виды растений, привезенных из различных уголков мира.

«Мода также является частью наследия и истории нашей страны. Связь между модой и искусством всегда была очень тесной. Gucci - престижный бренд, представляющий безупречный итальянский стиль, и в полном соответствии со своей миссией, он инвестирует свои капиталы в культурное наследие нашей страны, сами являясь неотъемлемой частью культуры и творчества», - прокомментировал сотрудничество министр культурного наследия и туризма Дарио Франсешини.

Темы: Персоны и события в мире моды, Показы мод и коллекций в России и за рубежом, Бренды и торговые марки

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