Gucci помогут восстановить флорентийские Сады Боболи

Знаменитый Модный дом Gucci объединился с флорентийский галереей Уффици для показа своей новой круизной коллекции 2018.

Как пишет Vogue, показ состоится 29 мая в галерее Палатина в палаццо Питти. Примечательно, что шоу пройдет в рамках участия Gucci в масштабном культурном проекте «Весна в Садах Боболи». Данный проект был учрежден Министерством культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии и муниципалитетом Флоренции. Его целью является поиск средств на реставрацию легендарного флорентийского парка Сады Боболи, который считается лучшим парковым ансамблем итальянского Ренессанса. В рамках проекта его участники должны перечислить в фонд галереи Уффици на реставрацию наследия Боболи 2 миллиона евро.

Сады Боболи расположены на склонах одноименного холма за палаццо Питти, главной резиденцией герцогов Медичи. Они содержат уникальные скульптуры, памятники архитектуры, а также уникальные виды растений, привезенных из различных уголков мира.

«Мода также является частью наследия и истории нашей страны. Связь между модой и искусством всегда была очень тесной. Gucci - престижный бренд, представляющий безупречный итальянский стиль, и в полном соответствии со своей миссией, он инвестирует свои капиталы в культурное наследие нашей страны, сами являясь неотъемлемой частью культуры и творчества», - прокомментировал сотрудничество министр культурного наследия и туризма Дарио Франсешини.