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Жена Дмитрия Диброва стала обладательницей титула «Миссис Россия 2017»

11:02 20.08.2017
«Миссис Россия 2017». Facebook Official
«Миссис Россия 2017». Facebook Official

Супруга популярного телеведущего Дмитрия Диброва Полина стала победительницей конкурса красоты «Миссис Россия 2017».

Как сообщает ТАСС, финал конкурса состоялся в Москве в столичном концертном зале «Мир» в минувшую субботу, 19 августа.

Всего за титул самой красивой замужней женщины России боролись 25 финалисток. По словам Полины Дибровой, победа в конкурсе далась ей нелегко. Она отметила, что в конкурсе «Миссис Россия» победить гораздо сложнее, чем в конкурсе «Мисс».

«Десять лет назад я уже принимала участие в конкурсе красоты, мы с Димой там познакомились, но с рождением детей больше занималась только ими, домом. Сейчас дети немного подросли, появилось свободное время, мы с Дмитрием загорелись идеей, а почему бы и не поучаствовать. Детям будет приятно гордится мной», - рассказала о своей победе Диброва.

Она добавила, что главный секрет ее красоты — крепкий брак и поддержка супруга. «Основную роль играет муж, если мужчина поддерживает свою жену, если он рядом, женщина будет всегда сиять. По тому, как выглядит женщина, можно определить атмосферу в семье, в которой она живет», - добавила она.

Организатором конкурса выступает фонд «Планета женщин». В жюри конкурса вошли актер Александр Ревва, дрессировщик Эдгард Запашный, певица Катя Лель, актриса Ольга Кабо и другие.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Конкурсы красоты, Культура и искусство в России
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Комментарии читателей
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20.08.2017, 14:07
Вон оно чё, Михалыч!

Следующей заслужОнной мисс красавицей будет непременно Бриджит Макрон - жены президента Франции Эммануэля Макрона
20.08.2017, 13:55
На самом деле...

Петушка славит кукуха за то, что славит тот петушку...
20.08.2017, 13:21
О какой жене

многоженца Диброва речь?
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