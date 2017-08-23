Роспотребнадзор рассказал, какой должна быть школьная форма

В преддверии начала нового учебного года Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал рекомендации для родителей по выбору школьной формы.

Специалисты ведомства рекомендуют при выборе школьной формы обращать внимание на ее состав и размер. В частности, одежда должны быть сшита из натуральных материалов. Лучше всего подходят для формы хлопок и лен (осенний/весенний сезон), шерсть и кашемир (зима). Максимально допустимое содержание синтетических волокон в форме не должно превышать 55 процентов.

Одежда должна формировать комфортный для ребенка микроклимат — поддерживать оптимальную температуру тела, влажность, паро- и воздузопроницаемость. В противном случае одежда может стать причиной развития таких заболеваний кожи, как контактный и атопический дерматиты.

Подбирать же размер надо так, чтобы ребенку было удобно находится в одежде как в сидячем положении, так и при хотьбе. Цветовая гамма формы должна соответствовать правилам школы, но не стоит забывать о предпочтениях самого ребенка.

От изделия не должен исходить резкий запах, а продавец обязан предъявлять декларацию или сертификат о соответствии на каждое изделие.