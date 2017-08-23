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Роспотребнадзор рассказал, какой должна быть школьная форма

08:56 23.08.2017
materinstvo.ru
materinstvo.ru

В преддверии начала нового учебного года Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал рекомендации для родителей по выбору школьной формы.

Специалисты ведомства рекомендуют при выборе школьной формы обращать внимание на ее состав и размер. В частности, одежда должны быть сшита из натуральных материалов. Лучше всего подходят для формы хлопок и лен (осенний/весенний сезон), шерсть и кашемир (зима). Максимально допустимое содержание синтетических волокон в форме не должно превышать 55 процентов.

Одежда должна формировать комфортный для ребенка микроклимат — поддерживать оптимальную температуру тела, влажность, паро- и воздузопроницаемость. В противном случае одежда может стать причиной развития таких заболеваний кожи, как контактный и атопический дерматиты.

Подбирать же размер надо так, чтобы ребенку было удобно находится в одежде как в сидячем положении, так и при хотьбе. Цветовая гамма формы должна соответствовать правилам школы, но не стоит забывать о предпочтениях самого ребенка.

От изделия не должен исходить резкий запах, а продавец обязан предъявлять декларацию или сертификат о соответствии на каждое изделие.

Темы: Одежда и формирование внешнего образа человека, Российские школьники, Школьное образование в России, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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23.08.2017, 14:23
Гость: 2017

Честно сказать - трудно представить Наталью Крачковскую лазающей через заборы.
Светлая ей память.
23.08.2017, 13:33
Гость: Ося

"Как рассказывала Наталья Крачковская в одной из передач, что это ткань которая никогда не рвалась.Известная актриса рассказывала о своём раннем детстве и она вспоминала, что была очень шустрым ребёнком и ей сшили чёрные штанишки на лямках из чёртовой кожи, которая не при каких обстоятельствах не рвалась. Что позволяло ей лазить через заборы, хулиганить, играть и при этом с этой тканью ничего не случалось..."
23.08.2017, 13:02
Гость: Вася

Чтой - то припозднился сей "надзор": до начала учебного года остался кукиш дней!
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