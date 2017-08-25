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Президент Франции потратил 26 тысяч евро на услуги визажиста

10:01 25.08.2017
Эммануэль Макрон. Фото @EmmanuelMacron/Twitter Official
Эммануэль Макрон. Фото @EmmanuelMacron/Twitter Official

Президент Франции Эммануэль Макрон потратил 26 тысяч евро на услуги визажиста, пишет издание Closer.

Журналитам удалось обнаружить два счета на 10 и 16 тысяч евро, выставленных визажисту по имени Наташа, за последние три месяца. Отмечается, что эта же девушка работала над внешним обликом Макрона во время его изберательной кампании.

«Похоже, Эммануэль Макрон очень привязан к своему визажисту. Президент пожелал, чтобы она была в Елисейском дворце», - пишет издание.

Издание пишет, что предшественник Макрона, экс-лидер Франции Франсуа Олланд тратил на услуги своего визажиста около 6 тысяч евро в месяц, а парикмахеру платил 9895 евро в месяц, тогда как зарплата членов французского правительства составляла 9940 евро.

Темы: Франция, Знаменитости и популярные персоны, Общие вопросы ухода за внешностью
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Комментарии читателей
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25.08.2017, 13:28
Юля с Бали

вот интересно - посадят этого вороватого ушлепка с полной конфискацией,или пиндосского холуя трогать не моги ?
25.08.2017, 13:22
Роман

А сколько нашему ботокс обошолся русские журналисты с сут раскопать?
25.08.2017, 13:16
Вопросик

А почем у нас стоило рыбку половить?
Ась?
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