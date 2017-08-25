Президент Франции потратил 26 тысяч евро на услуги визажиста

Президент Франции Эммануэль Макрон потратил 26 тысяч евро на услуги визажиста, пишет издание Closer.

Журналитам удалось обнаружить два счета на 10 и 16 тысяч евро, выставленных визажисту по имени Наташа, за последние три месяца. Отмечается, что эта же девушка работала над внешним обликом Макрона во время его изберательной кампании.

«Похоже, Эммануэль Макрон очень привязан к своему визажисту. Президент пожелал, чтобы она была в Елисейском дворце», - пишет издание.

Издание пишет, что предшественник Макрона, экс-лидер Франции Франсуа Олланд тратил на услуги своего визажиста около 6 тысяч евро в месяц, а парикмахеру платил 9895 евро в месяц, тогда как зарплата членов французского правительства составляла 9940 евро.