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Бренд «Армия России» планирует выйти на зарубежный рынок

17:40 27.08.2017
Логотип бренда «Армия России»
Логотип бренда «Армия России»

«Военторг» планирует вывести российский бренд «Армия России» на зарубежный рынок, сообщает РИА Новости со ссылкой на замгендиректора компании Аркадия Телепнева.

По словам Телепнева, начать освоение зарубежного рынка они планируют с интернет-магазина бренда, который адаптируют к запросам и требованиям иностранных покупателей. Дальнейший вопрос выхода бренда зарубеж требует более серьезной проработки.

Телепнев отметил, что после открытия первого магазина «Армия Россия» в Москве они получили множество запросов от представителей разных стран, в том числе европейских. Однако на текущий момент «Военторг» своими торговыми точками не представлен за рубежом.

Что касается дальнейшего развития бренда «Армия России», то тут планируется продолжить использование военной тематики. Также в дальнейшем будут использоваться новые материалы и технологии. «Военторг» создал экспериментальный производственный комбинат, где используются самые современные оборудование и технологии.

«Армия России» — это российские бренд, выпускающий комфортную, качественную одежду и обувь, аксессуары и дизайнерские подарки в модном стиле «милитари». При создании моделей используются реальные прототипы военной формы и уникальные авторские принты. В магазинах «Армия России» представлены коллекции мужской, женской и детской одежды.

Темы: Одежда и формирование внешнего образа человека, Стили одежды, Бренды и торговые марки
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Комментарии читателей
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27.08.2017, 21:18
Гость: demos

а чо они скромничают, что за границей нет торговых точек? Ещё года два назад вован сказал, что танки и бтры можно купить в любом военторге.)
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