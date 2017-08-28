Жители России рассказали о своем отношении к семье и браку

Большинство жителей России предпочитают официальный брак так называемым «свободным отношениям», пишет РИА Новости со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам исследования, 78 процентов россиян считают, что лучше жить в семье и вступить в официальный брак. 12% опрошенных высказались за жизнь в семье, но без официальной регистрации отношений.

За одиночество высказались 5 процентов респондентов и 1% считают, что можно вступить в фиктивный брак и при этом жить одному.

Оптимальным возрастом для создания семьи россияне считают для мужчин 27-28 лет, а для женщины 21-25 лет.

Отмечается, что в опросе приняло участие 1200 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,5 процента.