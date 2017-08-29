Без сна: как хорошо выглядеть после бессонной ночи

Полноценный сон – важный ингредиент рецепта красоты и здоровья. К сожалению, далеко не всегда удается хорошо выспаться. Дефицит ночного отдыха не только лишает сил и бодрости, но и оставляет свой негативный отпечаток на лице

Если обстоятельства вынуждают вас отказаться от сна, то вовсе не обязательно встречать новый день с темными кругами и припухлостями под глазами. Контрастный душ, правильный завтрак и грамотно подобранный комплекс косметических средств Kiehl’s помогут вам зарядиться энергией, стереть следы бессонной ночи и выглядеть привлекательно несмотря ни на что.

Три шага к красоте и бодрости

Утренний восстановительный комплекс будет приятным и по-настоящему эффективным, если придерживаться несложных правил:

Первое: повышаем тонус

От недостатка сна во всем теле чувствуется слабость и усталость. Вернуть силы способны прохладный душ и легкая разминка. Для начала, сделайте пару базовых упражнений на растяжку. Они улучшат подвижность тела и избавят от ощущения скованности и напряженности. Затем, примите прохладный душ. Не стоит обливать себя ледяной водой! Без предварительной подготовки и хорошей закалки это принесет лишний стресс организму. Можно чередовать теплую и прохладную воду, мягкий контраст простимулирует кровообращение и подарит бодрость.

Второе: восстанавливаем силы

Сбалансированный завтрак – одна из важных составляющих хорошего самочувствия и привлекательного внешнего вида. Многие после бессонной ночи начинают злоупотреблять кофе и энергетиками, которые дают лишь кратковременное облегчение, но в целом негативно влияют на организм. Конечно, одна чашка кофе вам вовсе не повредит, но лучше заменить ее стаканом свежевыжатого сока или зеленого чая. Также не нужно переедать и увлекаться «вредной» пищей (жареное, копченое, полуфабрикаты, фаст-фуд). Оптимален легкий, питательный завтрак, состоящий из каши, мюсли или омлета с зерновым тостом.

Третье: ухаживаем за кожей

Чтобы придать лицу здоровое сияние воспользуйтесь дневным пробуждающим концентратом Kiehl’s Daily Reviving Concentrate. Натуральный состав на основе масел таману, подсолнечника и корня имбиря успокаивает, разглаживает, защищает кожу и позволяет ей свободно дышать в течение всего дня. Улучшить ее текстуру и тон поможет Micro-Blur Skin Perfector – действенное средство, содержащее салициловую кислоту, обогащенное экстрактами чечевицы и коры дерева эперуа. Оно корректирует несовершенства и при регулярном применении улучшает барьерные функции кожи.

Еще одно популярное решение для экстренного восстановления от Kiehl’s – это маска мгновенного сияния Turmeric & cranberry seed energizing radiance masque с куркумой и семенами клюквы. Она имеет мягкое отшелушивающее действие и обладает мощным антиоксидантным эффектом. Эта яркая, солнечная маска сделает кожу свежей, упругой и шелковистой.

Заботу о чувствительной области вокруг глаз доверьте мультикорректирующей сыворотке Super Multi-Corrective Eye-Opening Serum, в состав которой входят экстракты растительного происхождения, гиалуронат натрия и минералы. Уже с первого применения она сделает морщинки у глаз менее выраженными и подтянет кожу.

Позаботьтесь о коже заранее

Если вы точно знаете, что предстоящей ночью выспаться не получится, то лучше еще с вечера обеспечить своей коже необходимый уход. После стандартного очищения воспользуйтесь ночным восстанавливающим концентратом для лица Midnight Recovery Concentrate с маслами сквалана, примулы, лаванды, подсолнечника, розы, герани, шиповника и розмарина. Это средство является гордостью Kiehl’s, его высокая эффективность и безопасность подтверждена международными премиями косметической индустрии. Концентрат не содержит воды, на 99,8% состоит из натуральных эфирных масел и растительных экстрактов. Он интенсивно увлажняет кожу, делая ее гладкой, бархатистой и эластичной. Всего 2-3 капли, нанесенные легкими движениями на лицо и шею, обеспечат достаточное питание на всю ночь, предотвратят появление сухости и раздражений.

Не забудьте про макияж

Чтобы окончательно заретушировать все несовершенства, перед нанесением декоративной косметики используйте ухаживающий «BB» крем. Для достижения ровного, красивого оттенка кожи можно купить Kiehl’s Actively Correcting & Beautifying BB Cream SPF 50 PA+++. Он уменьшает видимость пор, морщинок и пигментных пятен, а также увлажняет и защищает от ультрафиолетовых лучей. Активный комплекс крема включает натуральные минеральные пигменты, витамины и глицерин. Если есть необходимость устранить локальные дефекты, возьмите Breakout Control Targeted Blemish Spot Treatment. Это корректирующее средство содержит высокую концентрацию серы, которая обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами.

Brightens Under Eye Circles поможет справиться с самым непривлекательным последствием бессонных ночей – темными кругами под глазами. Благодаря минеральным светорассеивающим пигментам, комплексу витаминов и кофеину корректор убирает припухлости, уменьшает видимость темных кругов и морщинок.