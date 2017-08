Принцесса навсегда

Со для гибели принцессы Дианы прошло ровно 20 лет – 31 августа 1997 года принцесса Уэльская погибла в автокатастрофе

В сердце супруга принца Чарльза она всегда занимала второе место, зато для жителей Великобритании всегда оставалась на первом.

Фото с сайта kinopoisk.ru

«Газета.Ru» — о том, почему она до сих пор остается самой любимой принцессой всего мира.

Сегодня Великобритания отдает дань памяти принцессе Диане: ее не стало двадцать лет назад, и до сих пор каждый англичанин старше тридцати помнит, как получил известие об этом трагическом событии. Самая яркая фигура королевской семьи вошла в историю не только как филантроп и миротворец, но и как одна из самых стильных женщин эпохи. Диана по-прежнему остается фэшн-иконой: ее стиль примеряют на себя Кейт Миддлтон и Бриджит Макрон, на подиумах «большой четверки» недель моды дизайнеры возрождают ее любимые фасоны, в моду возвращаются даже любимые цвета принцессы — красный и розовый (правда, теперь этот оттенок называют «пудровым»).

Свой личный стиль Диана формировала на протяжении 15 лет брака с принцем Чарльзом.

Фото с сайта kinopoisk.ru

Выходя замуж в 19 лет, она еще не знала, как должна одеваться супруга наследника британского престола. К тому же, как ей казалось, она страдала от лишнего веса и была ограничена в выборе нарядов. Посмотреть на себя с другой стороны и заинтересовать модой Диане помогла Анна Харви, на тот момент редактор отдела моды британского Vogue. Именно она помогла застенчивому подростку превратиться в элегантную женщину. Судьбоносное знакомство состоялось после помолвки Дианы с Чарльзом — будущая принцесса приехала к Анне на примерку вместе с мамой и, оказавшись в гардеробной редакции, открыла для себя совершенно новый мир с сотней нарядов на все случаи жизни.

Фото с сайта kinopoisk.ru

Диана никогда не гналась за модными трендами, она создавала их сама. В молодости ее гардероб состоял из скромных женственный вещей, в которых комфортно было проводить время с детьми. Затем Диана занялась благотворительностью, и наряды приобрели дипломатическое значение. «Она всегда задумывалась о том, как ее одежда будет интерпретироваться, для нее это было действительно важно», — вспоминает Анна Харви в интервью The Telegraph.

Став общественным деятелем, Диана быстро поняла, что гардероб может быть одним из самых мощных инструментов в общении, поэтому ее наряды для поездок с благотворительными миссиями и зарубежных турне всегда были продуманы заранее. По словам руководителя отдела дизайна в Catherine Walker & Co Сайди Сайруса, который 16 лет подбирал гардероб для принцессы, к зарубежным турне готовилась вся команда. Более того, в некоторых случаях даже приходилось заранее посещать страны, в которые планирует поехать Диана. «Моя жена говорила, что каждая поездка – это как сдача экзамена. Одежда Дианы помогала ей в работе — она была одним из инструментов… В конце концов, она использовала свои платья для спасения жизней», – цитирует его The New York Times.

Фото с сайта kinopoisk.ru

Так, отправляясь в Японию в 1996 году, она выбрала белое платье в большой красный горох — это была отсылка к флагу Страны восходящего солнца, а в королевское турне по Южной Корее 1992 года принцесса взяла с собой костюм, который дополнила небольшой брошью в виде памятного мака. В Пакистане Диана носила зеленый цвет – традиционный цвет уважения, а на открытии школы в 1990 году появилась в образе учительницы — красная водолазка, юбка в мелкую клетку и широкий пояс.

Политическую тактику Дианы до сих активно используют нынешние первые леди и дочери президентов, отправляясь за рубеж с дипломатической целью.

Долгое время Диана поддерживала британских дизайнеров и одевалась в наряды Amanda Wakeley, Victor Edelstein и Zandra Rhodes. Самым же любимым кутюрье принцессы была Кэтрин Уокер. Они познакомились еще в 1981 году, когда принцесса была беременна (тогда Уокер специализировалась на одежде для будущих мам). Диана была в таком восторге от новых комплектов, что даже уговорила Кэтрин запустить полноценную линию одежды. Марка Catherine Walker стала любимым брендом принцессы, о чем свидетельствовали многочисленные выходы в свет. Например, бордовое бархатное платье с глубоким вырезом на спине и большим атласным бантом принцесса надевала на премьеру фильма «Назад в будущее», а в платье, расшитом изумрудными пайетками с плечами-фонариками, и вовсе выходила в свет несколько раз подряд.

Фото с сайта kinopoisk.ru

Принцесса хорошо знала, какая одежда ей подходит. В ее гардеробе не было «случайных» вещей или нарядов, за появление в которых потом станет стыдно. Так, для деловых встреч Диана выбирала строгие костюмы — юбку-карандаш и приталенный пиджак (сейчас это любимый лук первой леди Франции Бриджит Макрон) и платья с прямым силуэтом.

Большую часть платьев для принцессы сшил модный дом Katherine Walker, в нарядах которого теперь часто появляется супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон. В основу нынешних тенденций лег и повседневный стиль Дианы. Принцесса предпочитала джинсы по щиколотку и свободные свитеры, в ее гардеробе были вещи с забавным рисунком и фасонов оверсайз. Популярный сегодня стиль миллитари Диана открыла для себя еще в 1987-м, а пальто-халаты (must have 2015 года) она надевала и в 1981-м, и в 1993-м.

Фото с сайта kinopoisk.ru

Кардинально стиль Дианы изменился после после разрыва с принцем Чарльзом в 1992 году (еще до развода).

Принцесса вдруг поняла, что может себе позволить выглядеть сексуально. В ее гардеробе появились откровенные наряды, а любимыми брендами стали Ungaro, Chanel, Christian Lacroix и Versace. Именно в тот момент, по словам Донателлы Версаче, Диану особено заинтересовала мода. «Диана впервые по-настоящему заинтересовалась модой после расставания с принцем Чарльзом. Я заметила, что ей стало любопытно разобраться. Я прекрасно помню, как она постоянно спрашивала у Джанни (Версаче), почему вещи конструируются определенным образом. Для нас с братом ее постепенная эволюция была невероятно увлекательной. Мы видели модную революцию принцессы. Не думаю, что кто-то до или после нее сделал для моды то, что сделала Диана», – цитирует ее The New York Times.

Фото с сайта kinopoisk.ru

В гардеробе принцессы внезапно оказались платья, которые потом слепо копировали модницы. Чего стоит только знаменитое «платье мести», в котором она появилась на вечеринке в лондонской галерее современного искусства The Serpentine. Тогда мини-платье Christina Stambolianс с глубоким декольте буквально кричало: «Муж признался мне в измене с Камиллой Паркер-Боулз, но я справлюсь, я сильная и сексуальная». А ее выход в свет в атласном голубом платье от Versace, оголяющем одно плечо, и вовсе выглядел революционно. Тогда представить себе члена королевской семьи в столь откровенном виде казалось просто невозможным. Сейчас, впрочем, тоже.

Самой главной поклонницей стиля принцессы Дианы оказалась Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская примеряет на себя почти все, что носила ее покойная свекровь: бренды, фасоны, оттенки и даже длина изделий зачастую отсылают к стилю принцессы. Чего стоит тот факт, что даже из роддома Кейт выписывалась в светло-голубом платье в белый горошек — более современном варианте наряда, в котором когда-то забирали принцессу Диану после рождения первенца.

Автор: Мария Борисова