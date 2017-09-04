Принц Уильям и Кейт Миддлтон в третий раз станут родителями

Британский королевский дом объявил о грядущем пополнении в семье принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт.

На странице Кенсингтонского дворца в Twitter сообщается, что принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка. Королева Елизавета II и члены обоих семей рады за пару, отмечается в тексте пресс-релиза.

Как и в предыдущие две беременности, герцогиня Кембриджская Кейт стратает от токсикоза, в связи с чем она не сможет посетить запланированные мероприятия и остается во дворце.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают двоих детей: Джорджа и Шарлотту четырех и двух лет соответственно.

В 2013 году в британский закон о престолонаследовании были внесены поправки, согласно которым мальчики не обладают преимуществом перед девочками. Поэтому рождение дочери у пары отодвинуло на одну ступень от короны принца Гарри, младшего брата Уильяма. Порядок наследования трона никак не изменится при рождении у пары еще одного ребенка.