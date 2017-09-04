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Принц Уильям и Кейт Миддлтон в третий раз станут родителями

13:19 4.09.2017
Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото @KensingtonRoyal/Twitter Official
Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото @KensingtonRoyal/Twitter Official

Британский королевский дом объявил о грядущем пополнении в семье принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт.

На странице Кенсингтонского дворца в Twitter сообщается, что принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка. Королева Елизавета II и члены обоих семей рады за пару, отмечается в тексте пресс-релиза.

Как и в предыдущие две беременности, герцогиня Кембриджская Кейт стратает от токсикоза, в связи с чем она не сможет посетить запланированные мероприятия и остается во дворце.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают двоих детей: Джорджа и Шарлотту четырех и двух лет соответственно.

В 2013 году в британский закон о престолонаследовании были внесены поправки, согласно которым мальчики не обладают преимуществом перед девочками. Поэтому рождение дочери у пары отодвинуло на одну ступень от короны принца Гарри, младшего брата Уильяма. Порядок наследования трона никак не изменится при рождении у пары еще одного ребенка.

Темы: Великобритания, Знаменитости и популярные персоны, Беременность и роды
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Комментарии читателей
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04.09.2017, 20:42
Люция Феровна

Значит они что-то знают... это неспроста!!!
04.09.2017, 17:45
Мысль

и КУДА ТОРОПЯТСЯ?
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