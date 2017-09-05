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Оксана Федорова стала директором московского Музея Моды

10:11 5.09.2017
Оксана Федорова/Facebook Official
Оксана Федорова/Facebook Official

Популярная телеведущая, победительница конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксана Федорова стала новым директором московского Музея Моды, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента культуры столицы Александра Кибовского.

По его словам, смена руководства музея будет способствовать перезапуску всей «системы отношений между департаментам культуры и модной индустрией».

В свою очередь Федорова заявила, что ее задача сделать музей таким, чтобы он не отставал от развития Москвы в культурном направлении.

«Я в модной индустрии уже не первый год и очень переживаю за то, как развивается отрасль, за наших молодых дизайнеров. Музею Моды нужны преобразования, чтобы он не отставал от развития Москвы в культурном направлении. В итоге это должно вылиться в то, что Москва закрепит за собой статус модной столицы», - заявила Федорова.

Музей Моды был создан в Москве в 2007 году. Коллекция музея насчитывает более двух тысяч экспонатов из России, Западной Европы и США и включает в себя платья, костюмы, головные уборы, аксессуары, обувь конца XIX – начала ХХ века.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Музеи в России, Персоны и события в мире моды
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