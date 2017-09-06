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Крупнейшие модные бренды отказались от работы со слишком худыми моделями

12:56 6.09.2017
Фото LVMH Official
Фото LVMH Official

Компании LVMH и Kering, владеющие брендами Louis Vuitton, Gucci и Balenciaga, Givenchy, Hennessy, Yves Saint Laurent опубликовали новые правила приема моделей на работу.

Как сообщает Financial Times, с настоящего момента, модные бренды, входящие в состав данных компаний, будут работать только с моделями, которые смогут предоставить действительный медицинский сертификат, подтверждающий их хорошее здоровье и возможность работать, который должен быть получен моделью за шесть месяцев до съемки и показа мод.

Бренды также запретили кастинговым агенствам принимать на работу моделей «нулевого» размера (французский 32-й размер), а также обязали их ввести в штат психолога или терапевта, который будет доступен в рабочее время.

Также компании запретили принимать на работу моделей младше 16 лет, а модели от 16 до 18 лет могут работать ограниченное количество часов. Агентствам предписано следить за тем, чтобы модели посещали школу.

«Своим примером мы надеемся вдохновить всю отрасль последовать этому примеру, тем самым существенно изменив условия работы моделей во всей отрасли», - прокомментировал новые правила исполнительный директор Kering Франсуа-Анри Пино.

Темы: Модели и модельеры, Персоны и события в мире моды, Бренды и торговые марки
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