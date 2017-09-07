«Аэрофлот» заплатит за дискриминацию полных стюардесс

Мосгорсуд частично удовлетворил иск стюардессы компании «Аэрофлот» из-за дискриминации по размеру одежды.

Как сообщает РАПСИ, в своем исковом заявлении бортпроводница указала, что компания «Аэрофлот» снизила ей размер надбавки к заработной плате из-за того, что она носит 52-й размер одежды. В связи с этим истица требовала признать факт дискриминации, вернуть надбавку и компенсировать ей 500 тысяч рублей морального вреда.

Также истица просила суд признать незаконным и отменить пункт требования к внешнему виду членов экипажа, который позволяет работать на международных рейсах только худым и молодым стюардессам.

Изначально иск рассматривался Пресненским районным судом города Москвы, который отказался удовлетворить иск стюардессы. Мосгорсуд принял решение отменить решение Пресненского суда и принять новое решение по этому иску.

Исковые требования были удовлетворены частично. «Аэрофлот» обязали выплатить задолженность по выплате надбавки в размере 17 тысяч рублей, 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 1,2 тысячи рублей госпошлины в доход городского бюджета.

Также суд признал требования «Аэрофлота», которые касаются физических данных сотрудников экипажа «неподлежащими к применению».

Суд также частично удовлетворил иск еще одной стюардессы «Аэрофлота», которая тоже жаловалась на дискриминацию из-за требований по размеру одежды. В ее пользу суд взыскал 11 тысяч 23 рубля 55 копеек надбавки к зарплате и 5 тысяч рублей компенсации морального вреда.