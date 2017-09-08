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Скончался сооснователь Модного дома Yves Saint Laurent

12:23 8.09.2017
Пьер Берже. Фото Matthieu Riegler/wikipedia.org
Пьер Берже. Фото Matthieu Riegler/wikipedia.org

Во Франции на 87-м году жизни скончался сооснователь Модного дома Yves Saint Laurent меценат Пьер Берже, пишет Le Figaro.

Берже скончался во сне в собственном имении в Сен-Реми-де-Прованс.

Берже познакомился с Ивом Сен-Лораном в 1958 году. У них завязались романтические отношения, и вместе они в 1961 году открыли дом моды Yves Saint Laurent. После разрыва в 1976 году они остались друзьями и деловыми партнёрами на всю жизнь.

Берже выступал в качестве генерального директора Yves Saint Laurent до 2002 года. Много вложивший в репутацию и наследие дома, он был известен как «настоятель Yves Saint Laurent». После ухода Сен-Лорана из дома моды в 2002 году Берже стал президентом Pierre Bergé-Yves Saint Laurent Foundation.

В 1987 году Берже запустил французский журнал Globe. В 1988 году назначил Берже президентом Оперы Бастилии. Берже ушёл в отставку с поста в 1994 году, став почётным президентом Парижской национальной оперы.

Берже награждался орденом Оранских-Нассау, орденом «За заслуги» (офицер), орденом Искусств и литературы (командор) и орденом Почётного легиона (командор). 

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Персоны и события в мире моды, Бренды и торговые марки
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