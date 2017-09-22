]]> ]]>
Главная Стиль Новости

Скончалась самая богатая женщина в мире Лилиан Беттанкур

09:50 22.09.2017
Лилиан Беттанкур. Фото с сайта fondationbs.org
Лилиан Беттанкур. Фото с сайта fondationbs.org

Самая богатая женщина мира, дочь основателя косметической группы L'Oreal Лилиан Беттанкур скончалась в возрасте 94 лет, сообщает агентство AFP со ссылкой на членов ее семьи.

Причины смерти Беттанкур не называются. По данным издания Forbes, состояние Беттанкур оценивается в 44,6 миллиарда долларов. Она считалась самой богатой женщиной в мировой истории.

Беттанкур унаследовала состояние и контрольный пакет акций L'Oreal в 1957 году после смерти своего отца Эжена Шюлле. На момент смерти ей принадлежадло более 30% акций компании.

В 2007 году дочь Беттанкур обратилась в суд, прося признать свою мать недееспособной, так как та подарила одному из своих друзей 1 миллиард евро. В 2011 году опекунство было передано дочери и двум внукам. Один из внуков Беттанкур, Жан-Виктор Майерс занимает ее место в совете директоров L'Oreal с 20012 года.

Компания L'Oreal была создана в 1909 году. Она производит косметику, средства по уходу за кожей и волосами, парфюмерию. L'Oreal владеет более чем 30 брендами, включая Lancome, Garnier, Vichy, Maybelline, Yves Saint Laurent. Выручка компании в 2016 году составила 25,8 миллиардов евро.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Бренды и торговые марки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]> ]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.