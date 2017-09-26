Составлен рейтинг самых дорогих мировых брендов

Консалтинговое агентство Interbrand опубликовало рейтинг самых дорогих брендов мира.

Возглавляет список корпорация Apple, стоимость которой оценивается в 184, 154 миллиардов долларов. За ней следуют Google, которая стоит почти 142 миллиарда долларов. Замыкает тройку самых дорогих брендов мира Microsoft стоимостью почти 80 миллиардов долларов.

В первую десятку самых дорогих брендов мира также попали Coca-Cola, Amazon, Samsung, Toyota, Facebook, Mercedes-Benz, IBM.

Всего рейтинг включает сто наименований. В него попали такие бренды как McDonalds, Adidas, Louis Vuitton, H&M, ZARA, Ikea, Pampers, Hermes, eBuy и другие. Российские компании в данном списке не представлены.

При составлении рейтинга учитывались компании, ведущие бизнес как минимум на трех материках и треть выручки которых приходится на операции вне родной страны.