Составлен рейтинг самых дорогих мировых брендов
Консалтинговое агентство Interbrand опубликовало рейтинг самых дорогих брендов мира.
Возглавляет список корпорация Apple, стоимость которой оценивается в 184, 154 миллиардов долларов. За ней следуют Google, которая стоит почти 142 миллиарда долларов. Замыкает тройку самых дорогих брендов мира Microsoft стоимостью почти 80 миллиардов долларов.
В первую десятку самых дорогих брендов мира также попали Coca-Cola, Amazon, Samsung, Toyota, Facebook, Mercedes-Benz, IBM.
Всего рейтинг включает сто наименований. В него попали такие бренды как McDonalds, Adidas, Louis Vuitton, H&M, ZARA, Ikea, Pampers, Hermes, eBuy и другие. Российские компании в данном списке не представлены.
При составлении рейтинга учитывались компании, ведущие бизнес как минимум на трех материках и треть выручки которых приходится на операции вне родной страны.