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На AliExpress появится новая торговая площадка

11:05 28.09.2017
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Китайская торговая площадка AliExpress запустит в России еще один торговый онлайн-магазин Tmall, сообщает ТАСС.

Пилотный запуск магазина запланирован на 28 октября, на начальном этапе он будет существовать внутри платформы AliExpress. На этой площадке будут продаваться крупные бренды, а основаня часть продукции относится к средней или высокой ценовым категориям.

Tmall был запущен в 2008 году и до сих пор работал только в Китае. Сайт магазина занимает 14-е место по посещаемости в мире, тот же AliExpress занимает в этом рейтинге лишь 48-е место. На Tmall покупают бытовую технику, одежду и детские товары.

Отмечается, что в России Tmall будет работать и как ретейлер, продающий товар со собственных складов, так и как «маркетплейс».

AliExpress входит в Alibaba Group – крупнейшую интернет-компанию Китая, которая работае в сфере электронной коммерции. Чистая прибыль компании в первом квартале 2017 года составила 2,07 миллиарда долларов. 

Темы: интернет-магазин, Интернет-компании, Интернет-корпорации, Интернет-магазин
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28.09.2017, 14:45
Гость: Реалист

Ого,это гигантский рынок сбыта.
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