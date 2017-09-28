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Скончался легендарный основатель Playboy Хью Хефнер

09:39 28.09.2017
Хью Хефнер. Фото Playboy Enterprise
Хью Хефнер. Фото Playboy Enterprise

В США на 92-м году жизни скончался легендарный основатель мужского журнала Playboy Хью Хефнер. Инофрмация о его кончине заявили представители компании Playboy Enterprise.

Отмечается, что 91-летний Хефнер скончался в своем доме, особняке Playboy, в результате естественных причин. Информацию о смерти основателя Playboy также подтвердил ео сын Купер, отметивший, что его отец прожил «исключительную и эффектную жизнь».

Хью Хефнер родился в 1926 году в Чикаго. В 1953 году он выпустил первый номер журнала Playboy c Мэрилин Монро на обложке. Первый тираж составлял 51 тысячу копий В 1992 году Хефнер заплатил 75 тысяч долларов за то, чтобы быть похороненном рядом с ней.

В разное время на обложке Playboy появлялись Мэрилин Монро, Синди Кроуфорд, Памела Андерсон. 

Темы: Знаменитости и популярные персоны, СМИ в мире, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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28.09.2017, 13:35
Гость: Чем же он легендарен?

Бесконечными попойками в своём особняке и самолёте?
28.09.2017, 11:15
Гость: Изя

Паноптикум друзей демократии пополняется. Хотя еще много таких же еще коптят белый свет. Упокой их, Господи, с миром. Всех.
28.09.2017, 11:11
Гость: пенсионер

От всех мужиков хочу высказать признательность этому человеку за то, что он сделал для сексуальной революции. Особенно в 70х-80х.
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