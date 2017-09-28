Скончался легендарный основатель Playboy Хью Хефнер

В США на 92-м году жизни скончался легендарный основатель мужского журнала Playboy Хью Хефнер. Инофрмация о его кончине заявили представители компании Playboy Enterprise.

Отмечается, что 91-летний Хефнер скончался в своем доме, особняке Playboy, в результате естественных причин. Информацию о смерти основателя Playboy также подтвердил ео сын Купер, отметивший, что его отец прожил «исключительную и эффектную жизнь».

Хью Хефнер родился в 1926 году в Чикаго. В 1953 году он выпустил первый номер журнала Playboy c Мэрилин Монро на обложке. Первый тираж составлял 51 тысячу копий В 1992 году Хефнер заплатил 75 тысяч долларов за то, чтобы быть похороненном рядом с ней.

В разное время на обложке Playboy появлялись Мэрилин Монро, Синди Кроуфорд, Памела Андерсон.