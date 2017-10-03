Кольца с функциями карты «Тройка» появятся уже в октябре

В столице уже в ближайшее время могут появиться кольца для бесконтактной оплаты с функциями карты «Тройка», сообщает «Агентство городских новостей «Москва».

Производством колец занимается компания PayRing, создавшая технологию платежей с помощью электронного кольца. Устройство позволяет производить оплату на бесконтактных терминалах и онлайн, с использованием номера кольца и специального кода.

По словам представителей компании, первые кольца с функцией карты «Тройка» могут появиться в продаже уже во второй половине октября. Ранее договор на создание соответствующего девайса был подписан с Московским метрополитеном.

Отмечается, что функционал кольца будет полностью аналогичным транспортной карте. «Везде, где работает «Тройка», можно будет оплатить проезд: метро, наземный транспорт, Московское центральное кольцо», - говорят в компании.

Подобное транспортное решение в виде надевающегося на палец кольца для оплаты проезда будет первым в мире.