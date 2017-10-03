]]> ]]>
Главная Стиль Новости

Кольца с функциями карты «Тройка» появятся уже в октябре

11:46 3.10.2017
Фото с сайта payring.ru
Фото с сайта payring.ru

В столице уже в ближайшее время могут появиться кольца для бесконтактной оплаты с функциями карты «Тройка», сообщает «Агентство городских новостей «Москва».

Производством колец занимается компания PayRing, создавшая технологию платежей с помощью электронного кольца. Устройство позволяет производить оплату на бесконтактных терминалах и онлайн, с использованием номера кольца и специального кода.

По словам представителей компании, первые кольца с функцией карты «Тройка» могут появиться в продаже уже во второй половине октября. Ранее договор на создание соответствующего девайса был подписан с Московским метрополитеном.

Отмечается, что функционал кольца будет полностью аналогичным транспортной карте. «Везде, где работает «Тройка», можно будет оплатить проезд: метро, наземный транспорт, Московское центральное кольцо», - говорят в компании.

Подобное транспортное решение в виде надевающегося на палец кольца для оплаты проезда будет первым в мире.

Темы: Новые технологии, Технологии и решения, Ювелирные изделия, ГУП «Московский метрополитен»
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]> ]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.