]]> ]]>
Главная Стиль Новости

Недокуренная сигара Черчиля была продана за 12 тысяч долларов

14:48 13.10.2017
Уинстон Черчиль. Скриншот с Youtube
Уинстон Черчиль. Скриншот с Youtube

Аукционный дом RR Auction продал недокуренную сигару премьер-министра Великобритании Уинстона Черчила более чем за 12 тысяч долларов.

Как сообщается на сайте аукционного дома, стартовая цена лота составляла 1 тысячу долларов. К концу торгов стоимость лота составила 12 262 доллара.

Уинстон Черчил раскурил сигару La Corona 11 мая 1947 года во французском аэропорту Ле Бурже. Недокуренную сигару подобрал член экипажа, перевозившего Черчиля с базы Королевских ВВС в Нортхолте.

Сигары были неотъемлемой частью имиджа Черчилля. Он фигурирует с сигарой во рту практически на всех фотографиях.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Аукционы и торги в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.10.2017, 19:29
Гость: Изя

Если после черчилля остался туалет типа сортир, срочно... нет, вот так - СРОЧНО везите содержимое в "юкрэйн". Там это на вес золота отожмут. Суть демократии от одного из её столпов!
13.10.2017, 19:01
Гость: АГА!

Срочно продам "бычки" от сигар Фиделя Кастро - оптом по стольнику отдам, пока ещё долбанутые не перевелись.
13.10.2017, 18:35
Гость: stalker

Вот до чего дошло. Теперь даже не выкуренные "бычки" в цене. Осталось только на аукционы пустые бутылки, грязные зубочистки и использованные контрацептивы продавать.
Все комментарии (6)
]]> ]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.