Недокуренная сигара Черчиля была продана за 12 тысяч долларов

Аукционный дом RR Auction продал недокуренную сигару премьер-министра Великобритании Уинстона Черчила более чем за 12 тысяч долларов.

Как сообщается на сайте аукционного дома, стартовая цена лота составляла 1 тысячу долларов. К концу торгов стоимость лота составила 12 262 доллара.

Уинстон Черчил раскурил сигару La Corona 11 мая 1947 года во французском аэропорту Ле Бурже. Недокуренную сигару подобрал член экипажа, перевозившего Черчиля с базы Королевских ВВС в Нортхолте.

Сигары были неотъемлемой частью имиджа Черчилля. Он фигурирует с сигарой во рту практически на всех фотографиях.