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В США вывели лошадь, похожую на героев мультфильмов Disney

14:52 14.10.2017

Тенденция по выведению животных, чтобы сделать из более привлекательными, даже если это наносит ущерб их здоровью, распространилась на лошадей, пишет The Telegraph.

Стоп-кадр с видео Youtube

Как сообщает издание, американская конная ферма Orrion Farms вывела арабского скакуна El Rey Magnum со странным «раздутым» профилем, напоминающем лошадей, фигурирующих в мультфильмах студии Disney.

Стоп-кадр с видео Youtube

Владельцы фермы описывают данную лошадь, как шаг к некоему «совершенству», однако эксперты и ветеринары уверены, что они лишь навредили животному. В частности они считают, что лошадь будет испытывать трудности с дыханием из-за своего сплюснутого носа.

При этом ситуация будет гораздо хуже, чем в собаководстве, где трудности с дыханием испытывают собаки таких пород как французские бульдоги или мопсы. «Собака, как и человек, может дышать через рот, но лошади дышат только носом», - говорят они.

Десятимесячный жеребенок вызвал неоднозначную реакцию и среди рядовых любителей лошадей. Некоторые нашли малыша очаровательным, некоторые сочли его уродливым. «Разве это плохо , когда лошадь выглядит как лошадь, а не персонаж мультфильма?» - говорят последние.

Темы: США, Животноводство, Животные
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Комментарии читателей
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14.10.2017, 23:50
Гость: Люция Феровна

Вот идиоты!!! Бедная лошадка, эти дебилы-учоные сделали из грациозного животного калеку и урода. Лучше бы изобрели универсальное и дешевое лекарство от рака. Черт те чем занимаются. Тьфу на них.
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