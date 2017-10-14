В США вывели лошадь, похожую на героев мультфильмов Disney
Тенденция по выведению животных, чтобы сделать из более привлекательными, даже если это наносит ущерб их здоровью, распространилась на лошадей, пишет The Telegraph.
Стоп-кадр с видео Youtube
Как сообщает издание, американская конная ферма Orrion Farms вывела арабского скакуна El Rey Magnum со странным «раздутым» профилем, напоминающем лошадей, фигурирующих в мультфильмах студии Disney.
Стоп-кадр с видео Youtube
Владельцы фермы описывают данную лошадь, как шаг к некоему «совершенству», однако эксперты и ветеринары уверены, что они лишь навредили животному. В частности они считают, что лошадь будет испытывать трудности с дыханием из-за своего сплюснутого носа.
При этом ситуация будет гораздо хуже, чем в собаководстве, где трудности с дыханием испытывают собаки таких пород как французские бульдоги или мопсы. «Собака, как и человек, может дышать через рот, но лошади дышат только носом», - говорят они.
Десятимесячный жеребенок вызвал неоднозначную реакцию и среди рядовых любителей лошадей. Некоторые нашли малыша очаровательным, некоторые сочли его уродливым. «Разве это плохо , когда лошадь выглядит как лошадь, а не персонаж мультфильма?» - говорят последние.