Обиженная модель утопила автомобиль своего бойфренда в бассейне

Российская модель Кристина Кучма утопила в бассейне автомобиль своего бойфренда, в отместку за отказ профинансировать ее бизнес.

Как пишет The Telegraph, Кучма состояла в отношениях с американским банкиром Гаем Джентиле. Пара ужинала в ресторане, где и произошел конфликт. Мужчина отказался давать своей подруге 50 тысяч долларов, чтобы та открыла собственный бизнес.

Обиженная модель выплеснула банкиру в лицо чашку чая и вышла, а затем он получил сообщение с обещанием «сюрприза» на заднем дворе ресторана. Выйдя, мужчина увидел свою машину Mersedes S400 в воде.

Позже банкир рассказал, что в начале испугался, что девушка может быть внутри. Однако, когда понял, что ее там нет, он написал заявление в полицию. «Я действительно любил ее и собирался жениться, но она зашла слишком далеко», - прокомментировал он.

Отмечается, что на подъем автомобиля из воды потребовалось около четырех часов.

Кристина Кучма принимала участие во втором сезоне шоу «Холостяк» на канале ТНТ. До этого она участвовала в показах и работала фотомоделью.