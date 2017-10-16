]]> ]]>
Главная Стиль Новости

Обиженная модель утопила автомобиль своего бойфренда в бассейне

14:53 16.10.2017
Кристина Кучма Фото: «ВКонтакте» Christina Kuchma
Кристина Кучма Фото: «ВКонтакте» Christina Kuchma

Российская модель Кристина Кучма утопила в бассейне автомобиль своего бойфренда, в отместку за отказ профинансировать ее бизнес.

Как пишет The Telegraph, Кучма состояла в отношениях с американским банкиром Гаем Джентиле. Пара ужинала в ресторане, где и произошел конфликт. Мужчина отказался давать своей подруге 50 тысяч долларов, чтобы та открыла собственный бизнес.

Обиженная модель выплеснула банкиру в лицо чашку чая и вышла, а затем он получил сообщение с обещанием «сюрприза» на заднем дворе ресторана. Выйдя, мужчина увидел свою машину Mersedes S400 в воде.

Позже банкир рассказал, что в начале испугался, что девушка может быть внутри. Однако, когда понял, что ее там нет, он написал заявление в полицию. «Я действительно любил ее и собирался жениться, но она зашла слишком далеко», - прокомментировал он.

Отмечается, что на подъем автомобиля из воды потребовалось около четырех часов.

Кристина Кучма принимала участие во втором сезоне шоу «Холостяк» на канале ТНТ. До этого она участвовала в показах и работала фотомоделью. 

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Модели и модельеры, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.10.2017, 18:28
Гость: Вывод:

Богатые тоже плачут
16.10.2017, 16:54
Гость: Засранц но кавалергард

Ах ты озорница,со мной такие шутки бы не прошли, у меня КИА Пиканто. Ну а в постели я Ферраря с трубанадув.
16.10.2017, 15:39
Гость: Константин

Когда прочитал фамилию, возник вопрос, который наверняка интересует всех. Откуда такая фамилия? Если от него, то почему русская?
Все комментарии (5)
]]> ]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.