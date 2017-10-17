Создательница Гарри Поттера стала самой высокооплачиваемой знаменитостью

Влиятельный бизнес-журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей Европы 2017 года.

Список возглавила британская писательница Джоан Роулинг, автор франшизы о юном волшебнике Гарри Поттере. По данным издания за последний год доход Роулинг составил 95 миллионов долларов.

Вторую строчку рейтинга занял португальский футболист Криштиану Роналду, заработавший за минувшие 12 месяцев 93 миллиона долларов. Замыкает тройку лидеров британская рок-группа Coldplay с показателем в 88 миллионов долларов.

В первую десятку самых высокооплачиваемых знаменитостей также попали Адель, швейцарский теннисист Роджер Федерер, Элтон Джон, знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи, Пол Маккартни.