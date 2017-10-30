Скончался дизайнер костюмов Дарта Вейдера и Леи Органы

На 87-м году жизни скончался британский художник по костюмам Джон Молло, известный как создатель образов для франшизы «Звездные войны» и в частности костюма Дарта Вейдера.

Как пишет The Sun, Молло умер 25 октября из-за последствий сосудистой деменции.

Джордж Лукас познакомился с дизайнером в 1975 году, тогда же он обсудил некоторые идеи работы над готовящимся научно-фантастическим фильмом. Позже Молло был официально принят на работу в качестве дизайнера костюмов для «Звездных войн».

На его счету создание костюмов для Леи Органы, Хана Соло, Оби Вана Кеноби, штурмовиков, Дарта Вейдера. На создание первых костюмов у дизайнера было всего три месяца.

В 1977 году Молло получил премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов в фильме «Звездные войны. Эпизорд IV: Новая надежда». Дизайнер также работал над костюмами к фильмам Ридли Скотта, Хью Хадсона и других.