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Скончался дизайнер костюмов Дарта Вейдера и Леи Органы

11:25 30.10.2017
Кадр из фильма «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда»
Кадр из фильма «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда»
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На 87-м году жизни скончался британский художник по костюмам Джон Молло, известный как создатель образов для франшизы «Звездные войны» и в частности костюма Дарта Вейдера.

Как пишет The Sun, Молло умер 25 октября из-за последствий сосудистой деменции.

Джордж Лукас познакомился с дизайнером в 1975 году, тогда же он обсудил некоторые идеи работы над готовящимся научно-фантастическим фильмом. Позже Молло был официально принят на работу в качестве дизайнера костюмов для «Звездных войн».

На его счету создание костюмов для Леи Органы, Хана Соло, Оби Вана Кеноби, штурмовиков, Дарта Вейдера. На создание первых костюмов у дизайнера было всего три месяца.

В 1977 году Молло получил премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов в фильме «Звездные войны. Эпизорд IV: Новая надежда». Дизайнер также работал над костюмами к фильмам Ридли Скотта, Хью Хадсона и других.

Темы: Звездные воины, Кино, Персоны и события в мире моды
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