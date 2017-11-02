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Специалисты отметили снижение прогресса в достижении гендерного равенства

17:45 2.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Прогресс в достижении равенства полов, который наблюдался в мире последние 10 лет, прекратился в 2017 году, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование специалистов Всемирного экономического форума.

Исследование проводилось в 144 странах мира. Оценивались показатели по направлениям образование, здравоохранение, экономика и политика. Наибольший разрыв в равенстве между мужчинами и женщинами наблюдается в экономике и политике.

Лучшие показатели в отношении равенства полов отмечены в Исландии, Норвегии, Финляндии, Руанде и Швеции. Россия занимает лишь 71 строчку рейтинга, при этом продемонстрировав лучшие показатели в области здравоохранения. А вот по показателю активности женщин в политике Россия находится только на 121-м месте.

Отмечается, что в целом, несмотря на улучшение показателей в ряде стран, наблюдается снижение темпов устранения неравенства полов. Общий индекс упал с 68,3% (2015 год) до 68% (2017 год). Эксперты говорят, что такого не наблюдалось с 2006 года, когда начался учет равенства прав мужчин и женщин.

«При такой скорости развития ситуации, понадобится 100 лет, чтобы преодолеть нынешний разрыв в равенстве между полами. А для закрытия такого разрыва на рабочих местах понадобится 217 лет», - говорится в докладе ВЭФ.

Гендиректор ВЭФ Клаус Швабб отметил, что сейчас мировое сообщество перешло от капитализма к эпохе, где ценится талант, и в условиях жесткой конкуренции выигрывать будет тот, кто раньше всех осознает необходимость привлечения в свой бизнес женщин как новой важной силы.

Темы: Женщина в современном мире, Социальные проблемы в мире
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Комментарии читателей
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02.11.2017, 21:35
Гость: Гость

Какое может быть равенство, если большинство женщин сами считают, что они без мужиков ничего не стоят и пропадут. Если они сами изначально ставят себя в неравное положение, то кто им доктор? Поэтому я вообще не вижу проблемы. Мне больше странно другое - когда женщина вкалывает и дома, и на 3 работах - тащит на себе всю семью, а мужик просто пришел домой с работы (где он работает за копейки, так сказать - для души), завалился на диван, а жена бегает возле него, ухаживает, и при этом считает, что она без него пропадет. Ну не дура? На фига он тебе вообще нужен - сейчас все что нужно сделают за деньги. Неравенство должно проявляться, когда муж обеспечивает семью, решает все вопросы, а женщина просто создает домашний уют. Вот в этом случае да - мужчина выше женщины, поскольку он добытчик, он обеспечивает ей нормальную жизнь, и только в этом случае она должна его слушать, согласно библейским заповедям. Но если же женщина вкалывает наравне с мужиком, или даже больше, то о каком неравенстве здесь вообще можно говорить? Как говорил один мой родственник - до женитьбы я думал, что смогу обеспечить целых семь жен, а когда женился понял, что не могу обеспечить и одну...
02.11.2017, 19:47
Гость: Это опять я

"... сейчас мировое сообщество перешло от капитализма к эпохе, где ценится талант, и в условиях жесткой конкуренции выигрывать будет тот, кто раньше всех осознает необходимость привлечения в свой бизнес женщин как новой важной силы". Так уже было, но раньше называлось "эксплуатация женского и детского труда". Надо привлечь ещё и детей, как в 19 веке, всех на обслуживание капитала, "добровольно и с песней". Молодец Швабб, учил историю капитализма.
Ничего, просто назвал эпоху империализма эпохой "талантизма", а так - всё верно, классика!
02.11.2017, 19:42
Гость: Chateauneuf du Pap

Русские обожают понятие "темпы роста" чего-либо. Никогда почти не задумываются над тем как это отличается от роста самого.
Например - если у был 0 долларов а через год 100 - рост = 100%.
Если через год у вас уже 200 = рост те же 100 за год, а вот темпы роста уже 50%.
....
Так скорее всего и здесь - если многое уже достигнуто - темпы роста уменьшаются. Но пропаганде и так всё равно - главное, что лохи порадовались, что что-то за границей понизилось.
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