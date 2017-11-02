Специалисты отметили снижение прогресса в достижении гендерного равенства

Прогресс в достижении равенства полов, который наблюдался в мире последние 10 лет, прекратился в 2017 году, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование специалистов Всемирного экономического форума.

Исследование проводилось в 144 странах мира. Оценивались показатели по направлениям образование, здравоохранение, экономика и политика. Наибольший разрыв в равенстве между мужчинами и женщинами наблюдается в экономике и политике.

Лучшие показатели в отношении равенства полов отмечены в Исландии, Норвегии, Финляндии, Руанде и Швеции. Россия занимает лишь 71 строчку рейтинга, при этом продемонстрировав лучшие показатели в области здравоохранения. А вот по показателю активности женщин в политике Россия находится только на 121-м месте.

Отмечается, что в целом, несмотря на улучшение показателей в ряде стран, наблюдается снижение темпов устранения неравенства полов. Общий индекс упал с 68,3% (2015 год) до 68% (2017 год). Эксперты говорят, что такого не наблюдалось с 2006 года, когда начался учет равенства прав мужчин и женщин.

«При такой скорости развития ситуации, понадобится 100 лет, чтобы преодолеть нынешний разрыв в равенстве между полами. А для закрытия такого разрыва на рабочих местах понадобится 217 лет», - говорится в докладе ВЭФ.

Гендиректор ВЭФ Клаус Швабб отметил, что сейчас мировое сообщество перешло от капитализма к эпохе, где ценится талант, и в условиях жесткой конкуренции выигрывать будет тот, кто раньше всех осознает необходимость привлечения в свой бизнес женщин как новой важной силы.