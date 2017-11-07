Назван самый популярный люксовый бренд в мире

Французский Модный дом Balenciaga возглавил рейтинг самых популярных люксовых брендов мира по итогам продаж за третий квартал 2017 года.

Как сообщает издание Business Of Fashion, самым покупаемым люксовым товаром оказались кроссовки Balenciaga Speed Trainer. Благодаря этому бренду удалось сместить с первого места Модный дом Gucci, который возглавлял рейтинг в течение нескольких сезонов.

Аналитики модного рынка также отмечают стремительный подъем в рейтинге с 34-го на 3 место итальянской марки Off White, которую возглавляет американский дизайнер Вирдил Абло.

В топ-10 самых популярных люксовых брендов также попали марки Vetements, Givenchy, Valentino, Saint Laurent, Stone Island, Moncler и Raf Simons.