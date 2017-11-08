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Ирак впервые за последние 45 лет примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная»

17:45 8.11.2017

Ирак впервые за последние 45 лет примет участие в конкурсе красоты «Мисс Вселенная», который пройдет в конце ноября в США.

Как сообщает издание Arab News представлять страну будет 27-летняя певица и автор песен из Багдада Сара Айдан. Девушка одержала победу на местном конкурсе «Мисс Вселенная Ирак 2017».

Сара Айдан. Фото @sarahidan/Instagram

Издание пишет, что Айдан заняла второе место, а корона победительницы досталась ей из-за дисквалификации девушки, занявшей первое место — Виан Сулеймани. Судьи узнали, что Виан была замужем и разведена, что противоречит правилам конкурса.

«Это невероятная честь. Я очень благодарна и взволнована», - прокомментировала свое участие в грядущем состязании Айдан.

Сара Айдан родилась и выросла в Багдаде. После вторжения в 2003 году она работала с возглавляемыми американцами коалиционными силами в городе, что дало ей возможность поехать в США. В 2016 году она выиграла титул «Мисс Ирак США» в Мичигане.

Многие иракцы приветствовали ее участие в конкурсе «Мисс Вселенная» и пожелали ей удачи. «Хорошо бы возродить такие события в Ираке. Я с гордостью вижу, как иракцы участвуют в подобном конкурсе. У нас очень красивые девушки, поэтому они должны участвовать в таких мероприятиях», - цитирует издание жителей Ирака.

В последний раз Ирак принимал участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в 1972 году в Пуэрто-Рико. Конкурс 2017 года состоится в Лас-Вегасе 26 ноября.

Темы: Ирак, Конкурсы и фестивали, Конкурсы красоты
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