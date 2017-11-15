Журналистка призвала к бойкоту модного бренда жены Вайнштейна

Американский люксовый бренд Marchesa попал под пристальное внимание прессы в связи с делом голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Модный обозреватель The Guardian Хэдли Фримен обратила внимание на то, что многие актисы, которые снимались в лентах Вайнштейна, надевали на премьеру одежду данного бренда. Марка же принадлежит супруге продюсера Джорджине Чепмен.

По мнению Фримен, именно влияние Вайнштейна обеспечило данному бренду популярность. В частности о нем впервые заговорили после того, как актриса Рене Зельвейгер появилась в платье Marchesa на премьере фильма «Бриджит Джонс: Грани разумного» в 2004 году.

Журналистка утверждает, что Вайнштейн лично заставлял актрис надевать на мероприятия одежду марки Marchesa, угрожая в противном случае не продвигать фильмы с их участием. В связи с чем, несмотря на то, что вещи бренда элегантны, Фримен призвала к бойкоту бренда.