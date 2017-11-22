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Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей мира

16:45 22.11.2017
Кендалл Дженнер. Фото с офстраницы в Facebook
Кендалл Дженнер. Фото с офстраницы в Facebook

Влиятельный журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых моделей мира.

Список возглавила 22-летняя топ-модель из США Кендалл Дженнер, заработавшая за минувший год 22 миллиона долларов. Она сместила бразильскую супер-модель Жизель Бюндхен, которая занимала первую строчку рейтинга на протяжении 15 лет. Она оказалась на втором месте с показателем 17,5 миллионов долларов.

Замыкает тройку самых высокооплачиваемых моделей мира 31-летня Крисси Тейген (США), заработавшая 13,5 миллионов.

Отмечается, что в общей сложности 10 самых высокооплачиваемых моделей мира заработали почти 110 миллионов долларов.

Темы: Forbes, Модели и модельеры, Рейтинги
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