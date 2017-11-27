]]> ]]>
Главная Стиль Новости

Украина обвинила российский бренд в терроризме

10:59 27.11.2017
Материалы по теме:

Служба безопасности Украины (СБУ) произвела обыски в магазинах российского модного бренда Gloria Jeans, обвинив ее в пособничестве терроризму, сообщает «Коммерсантъ».

По словам силовиков, данный бренд производит свою одежду и обувь на территории Луганской области, а сама фирма платит налоги в бюджет самопровозглашенной Луганской народной республики, что приравнивает данную компанию к террористической.

Кроме того, в СБУ считают, что Россия фальсифицировала происхождение одежды Gloria Jeans. В ведомстве считают, что вещи производятся на территории ЛНР, затем возвращаются в Россию, а после отправляются на Украину для продажи.

Как пишет издание, обыски прошли в магазинах Киевской, Харьковской, Одесской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областей. Вещи бренда арестованы, однако торговые точки продолжают работать.

«Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники отмечают что если все эти факты будут доказаны, это может повлечь уголовное преследование руководства и акционеров Gloria Jeans, внесение компании и аффилированных с ней лиц в санкционный список. Суд может арестовать товар и счета компании, препятствуя тем самым осуществлению продаж.

Gloria Jeans является крупнейшим российским ретейлером одежды, ее доля на рынке составляет 2,1 процента. Она производит и продает одежду, обувь и аксессуары под брендами Gloria Jeans и Gee Jay. Центральный офис находится в Ростове-на-Дону. 

Темы: Украина, Бутики и брендовые магазины, Бренды и торговые марки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.11.2017, 13:39
Гость: Скептик

Украине еще не вмерла?
27.11.2017, 13:37
Гость: Василий

С 14 года гривна к доллару подешевела втрое.
27.11.2017, 13:03
Гость: Бтр

Бренд Эпл так вообще просто издевается над самой украинской сущностью.
Все комментарии (8)
]]> ]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.