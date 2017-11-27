Украина обвинила российский бренд в терроризме

Служба безопасности Украины (СБУ) произвела обыски в магазинах российского модного бренда Gloria Jeans, обвинив ее в пособничестве терроризму, сообщает «Коммерсантъ».

По словам силовиков, данный бренд производит свою одежду и обувь на территории Луганской области, а сама фирма платит налоги в бюджет самопровозглашенной Луганской народной республики, что приравнивает данную компанию к террористической.

Кроме того, в СБУ считают, что Россия фальсифицировала происхождение одежды Gloria Jeans. В ведомстве считают, что вещи производятся на территории ЛНР, затем возвращаются в Россию, а после отправляются на Украину для продажи.

Как пишет издание, обыски прошли в магазинах Киевской, Харьковской, Одесской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областей. Вещи бренда арестованы, однако торговые точки продолжают работать.

«Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники отмечают что если все эти факты будут доказаны, это может повлечь уголовное преследование руководства и акционеров Gloria Jeans, внесение компании и аффилированных с ней лиц в санкционный список. Суд может арестовать товар и счета компании, препятствуя тем самым осуществлению продаж.

Gloria Jeans является крупнейшим российским ретейлером одежды, ее доля на рынке составляет 2,1 процента. Она производит и продает одежду, обувь и аксессуары под брендами Gloria Jeans и Gee Jay. Центральный офис находится в Ростове-на-Дону.