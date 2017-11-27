В Лас-Вегасе назвали победительницу конкурса «Мисс Вселенная 2017»

В минувшее воскресенье в Лас-Вегасе завершился конкурс красоты «Мисс Вселенная 2017».

Деми-Ли Нель-Питерс. Фото @MissUniverse via Twitter

Победителем конкурса стала представительница ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, она стала второй в истории страны победительницей в данном конкурсе. Отмечается, что девушка работает тренером по самообороне, участвует в программе Unbreakable по обучению женщин техникам самозащиты. Также она недавно окончила университет по специальности «Менеджмент».

Победительница планирует воспользоваться титулом, чтобы помочь в борьбе с ВИЧ и СПИДом в ЮАР. В качестве приза ей полагается годовое содержание и апартаменты в Нью-Йорке.

Всего же в конкурсе «Мисс Вселенная» участвовало 92 девушки. Второе место заняла участница с Ямайки Давина Беннет, а третье — представительница Колумбии Лаура Гонсалес. Россию представляла Ксения Александрова.

Конкурс «Мисс Вселенная» проводится с 1952 года. С 1996 по 2015 год он принадлежал нынешнему президенту США Дональду Трампу.