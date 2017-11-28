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Принц Гарри обручился с голливудской актрисой

17:45 28.11.2017
Принц Гарри. Фото с сайта princehenryofwales.org
Принц Гарри. Фото с сайта princehenryofwales.org

Британский принц Гарри обручился с голливудской актрисой и фотомоделью Меган Маркл.

О знаменательном событии говорится в заявлении вестминстерской резиденции членов королевской семьи Кларенс-хаус, опубликованном в микроблоге Twitter.

Свадебные торжества состоятся весной 2018 года. Точная дата и подробности пока не сообщается.

Принц Гарри и Меган Маркл обручились в Лондоне в ноябре. После бракосочетания пара будет жить в Ноттингемском коттедже на территории Кенсингтонского дворца. Родители невесты дали согласие на брак, пожелав им счастья.

О романе принца Гарри и американской актрисы стало известно в конце октября 2016 года. Актриса подверглась критике за свое происхождение (мать — чернокожая, отец — белый).

Темы: Великобритания, Актеры и актрисы зарубежного кино, Знаменитости и популярные персоны, Королевская свадьба
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.11.2017, 18:06
Гость: Прохожий

Яндекс сообщает, что Меган Маркл стара (36 лет против гарриевских 33-х) и разведёнка. Полный непорядок!
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