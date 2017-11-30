Девушка с синдромом Дауна впервые стала победительницей конкурса красоты

Впервые в истории проведения всевозможных конкурсов красоты, корону победительницы завоевала участница с синдромом Дауна.

Как пишет Metro, 22-летняя американка Микайла Холмгрен завоевала титул «Мисс Миннесота». Девушка участвует в конкурсах красоты не в первый раз, но ранее она участвовала в мероприятиях, организованных только для девушек с ограниченными возможностями..

По словам жюри они присудили Микайле победу за ее улыбку и танец, девушка занимается танцами с 6 лет. Решение жюри не вызвало негативной реакции общественности и директора конкурса Дениз Уоллис. Девушка буквально очаровала всех.

«Любой, кто проведет с ней хотя бы пять минут, поймет, что она может представлять сообщество людей, которых надо вовлекать в подобные конкурсы», - отметила Дениз.