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Девушка с синдромом Дауна впервые стала победительницей конкурса красоты

17:45 30.11.2017
Микайла Холмгрен Фото: @mikholmgren_inspiring_others via Instagram
Микайла Холмгрен Фото: @mikholmgren_inspiring_others via Instagram

Впервые в истории проведения всевозможных конкурсов красоты, корону победительницы завоевала участница с синдромом Дауна.

Как пишет Metro, 22-летняя американка Микайла Холмгрен завоевала титул «Мисс Миннесота». Девушка участвует в конкурсах красоты не в первый раз, но ранее она участвовала в мероприятиях, организованных только для девушек с ограниченными возможностями..

По словам жюри они присудили Микайле победу за ее улыбку и танец, девушка занимается танцами с 6 лет. Решение жюри не вызвало негативной реакции общественности и директора конкурса Дениз Уоллис. Девушка буквально очаровала всех.

«Любой, кто проведет с ней хотя бы пять минут, поймет, что она может представлять сообщество людей, которых надо вовлекать в подобные конкурсы», - отметила Дениз.

Темы: США, Конкурсы красоты
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Комментарии читателей
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30.11.2017, 21:20
Гость: Отличная инициатива

Увеоен, что Познер ее не одобрит. Даже он отстает от "запада".
Курт Воннегут предвидел подобные сюрпризы (читай Харрисон Бержерон).
30.11.2017, 19:47
Гость: нет границ переборам

в стране где нет в принципе здравого смысла и логики,но есть станок для печатания бабла и большая наглость.
30.11.2017, 18:23
Гость: Изя

Почему белая? Непорядок. Следующими президентами в свободном мире будут одноногие чернокожие лесбиянки с синдромом дауна. Не шутка... Готовьтесь, германии, швеции, америки... У вас прекрасное будущее.
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