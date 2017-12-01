Подбор оборудования для ресторана

Человеку, который незнаком с технологиями приготовления ресторанных блюд, будет непросто определиться с подбором оборудования для заведения общепита

В таком случае нужно знать о том, блюда какой кухни будут готовиться его поварами.

Выбирая оборудование, важно помнить, что его стоимость может зависеть от производителя и качества приспособлений. В некоторых случаях компании-поставщики предоставляют отдельные единицы техники бесплатно, с целью популяризации своей продукции или бренда.

Большой выбор оборудования для оснащения кафе и ресторанов можно найти на сервисе kobor.ru. О чем идет речь?

Плиты, должны изготавливаться из качественной нержавеющей стали, что отразится на продолжительности их эксплуатации. Также это оборудование должно быть высокого качества и иметь современный дизайн. Отдельного внимания заслуживает эргономика плит. Плюсом является удобное расположение всех переключателей и датчиков.

Надежные жарочные шкафы должны иметь сварную раму и несколько камер, работающие по отдельности. Пространство между ними может заполняться теплоизоляцией. Хорошо, если вверху и снизу шкафа будут располагаться ТЭНы. Таким образом, легко обеспечить быстрый прогрев камеры.

Для выпекания качественных хлебобулочных изделий используются конвекционные печи. Благодаря наличию встроенного вентилятора есть возможность равномерно распределить поток горячего воздуха внутри камеры. Особенности оборудования: механическое управление с электронным табло, температурный регулятор, таймер, подсветка камеры, съемные решетки.

Пароконвектомат – это универсальный агрегат, состоящий из нескольких приборов: конвекционной печи и пароварки, которая позволяет готовить при помощи горячего воздуха и пара.

Без холодильных шкафов не обходится ни один ресторан. Такое оборудование может выполняться из нержавеющей стали либо иметь дверцы из стекла. Оно оснащается мощными компрессорами и имеет электронную панель управления с разными режимами регулировок.

Это далеко не все оборудование, которое понадобиться для работы кафе или ресторана. Чтобы выбрать действительно качественную продукцию, нужно выбрать надежного поставщика, имеющего лицензию на свою деятельность.