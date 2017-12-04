Выбираем моечную ванну для профессиональной кухни

Анонс

Нормальная работа кафе или ресторана возможна только с поддержанием строжайших стандартов безопасности. Касается это кухонного оборудования, в том числе и моечных ванн.

На профессиональной кухне сложно обойтись простой раковиной, поэтому используются моечные ванны, изготавливаемые из нержавеющей стали.

К выбору этих приспособлений предъявляются следующие требования:

• такие ванны должны переносить воздействие химических моющих средств и горячей воды;

• их поверхность должна легко очищаться и дезинфицироваться;

• нержавеющая сталь придает изделию презентабельности и надолго сохраняет внешний вид изделия;

• прочностные возможности стали позволяют изготавливать такие ванны разных размеров.

Вариантов изготовления таких ванн очень много, поэтому под каждые условия работы может подбираться определенное оборудование. Как правило, такие мойки классифицируются по следующим параметрам:

- Число секций

При необходимости можно выбирать среди односекционных, двухсекционных или трехсекционных ванн. Все они различаются лишь числом отсеков. К примеру, за барную стойку лучше установить односекционную ванну, а для большой профессиональной кухни подойдет трехсекционная модель.

- Тип конструкции

Существуют штампованные и сварные ванны. Конечно, отсутствие швов является существенным плюсом изделия. Таким образом, обеспечивается хорошая герметичность и надежность ванны. Можно быть уверенными, что спустя годы использования штампованная мойка не разойдется под влиянием коррозии.

Выбор качественной мойки

Сложно обеспечить быстрое и качественное мытье посуды в крупном ресторане без использования современной моечной ванны. При выборе этого элемента особое внимание стоит уделить его каркасу. Он должен отличаться высокой прочностью и способностью выдерживать нагрузки, создаваемые посудой и водой. Лучше предпочесть ванну с цельнометаллической конструкцией.

Выбирая такую мойку, лучше отказаться от изделия с острыми углами, так можно снизить травмоопасность сотрудников. Также стоит оборудовать ее специальными корзинками для удобного мытья и чистки овощей.

